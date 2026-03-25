Senegal mætti með málið fyrir íþróttadómstólinn

Senegalska knattspyrnusambandið hefur áfrýjað til Alþjóðaíþróttadómstólsins (CAS) eftir að karlalandsliðið var svipt Afríkumeistaratitlinum á dögunum.
Í síðustu viku ákvað afríska knattspyrnusambandið að svipta Senegal meistaratitlinum með því að dæma að liðið hafi tapað úrslitaleiknum 3-0. Ákvörðunin var byggð á broti á gildandi reglum en það er þeirra mat að Senegalar hafi í raun gefið leikinn.
Forráðamenn Senegal voru ævareiðir yfir ákvörðuninni og tilkynntu fljótt að þeir myndu ráða lögfræðinga með það í huga að fara með málið fyrir Íþróttadómstólinn í Sviss. Áfrýjunin hefur nú verið lögð fram, staðfesti CAS í yfirlýsingu á miðvikudag.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Court of Arbitration for Sport (CAS) confirms the Senegalese Football Federation has now APPEALED the decision to strip Senegal of their AFCON title while giving it to Morocco. pic.twitter.com/UAfCd7XEiN— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026
Í janúar gengu leikmenn Senegal af velli í mótmælaskyni eftir að gestgjafar Marokkó fengu vítaspyrnu í framlengingu í markalausum úrslitaleik. Aðeins eftir sautján mínútna töf var hægt að taka vítaspyrnuna og halda leiknum áfram.
Brahim Díaz, stjarna Real Madrid, klikkaði á vítaspyrnunni og Senegal vann síðan leikinn 1-0 með marki í framlengingu.
Leikmenn Senegal fengu hetjulegar móttökur í Dakar þegar þeir sneru heim með bikarinn. Þjálfari liðsins hefur birt táknrænar myndir af sér með bikarinn eftir að dómarinn féll, þar á meðal í dýragarði umkringdum ljónum.
🚨 OFFICIAL: CAS confirms Senegalese Football Federation has appealed the decision to call Morocco as winners of the AFCON 2025, asking to restore Senegal as the original winners.Appeal registered by CAS on 25 March 2026 “to set aside the CAF decision and declares the FSF… pic.twitter.com/iQqLBqVdFE— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026
