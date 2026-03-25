Fótbolti

Senegal mætti með málið fyrir íþróttadómstólinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sadio Mane fagnar sigrinum í Afríkukeppninni og lyftir bikarnum sem Senegal þarf nú að láta af hendi. Getty/ Samah Zidan

Senegalska knattspyrnusambandið hefur áfrýjað til Alþjóðaíþróttadómstólsins (CAS) eftir að karlalandsliðið var svipt Afríkumeistaratitlinum á dögunum.

Í síðustu viku ákvað afríska knattspyrnusambandið að svipta Senegal meistaratitlinum með því að dæma að liðið hafi tapað úrslitaleiknum 3-0. Ákvörðunin var byggð á broti á gildandi reglum en það er þeirra mat að Senegalar hafi í raun gefið leikinn.

Forráðamenn Senegal voru ævareiðir yfir ákvörðuninni og tilkynntu fljótt að þeir myndu ráða lögfræðinga með það í huga að fara með málið fyrir Íþróttadómstólinn í Sviss. Áfrýjunin hefur nú verið lögð fram, staðfesti CAS í yfirlýsingu á miðvikudag.

Í janúar gengu leikmenn Senegal af velli í mótmælaskyni eftir að gestgjafar Marokkó fengu vítaspyrnu í framlengingu í markalausum úrslitaleik. Aðeins eftir sautján mínútna töf var hægt að taka vítaspyrnuna og halda leiknum áfram.

Brahim Díaz, stjarna Real Madrid, klikkaði á vítaspyrnunni og Senegal vann síðan leikinn 1-0 með marki í framlengingu.

Leikmenn Senegal fengu hetjulegar móttökur í Dakar þegar þeir sneru heim með bikarinn. Þjálfari liðsins hefur birt táknrænar myndir af sér með bikarinn eftir að dómarinn féll, þar á meðal í dýragarði umkringdum ljónum.

Afríkukeppnin í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið