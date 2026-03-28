Fótbolti

Senegalar fögnuðu titlinum sem er búið að taka af þeim

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Edouard Mendy lyftir Afríkubikarnum á Stade de France-leikvanginum í París í dag fyrir vináttulandsleik á móti Perú. Ellefu dagar eru síðan Knattspyrnusamband Afríku svipti Senegal titlinum. Getty/Franco Arland

Ákvörðun Knattspyrnusambands Afríku um að svipta Senegal Afríkumeistaratitlinum virðist ekki hafa mikil áhrif á seneglaska landsliðið.

Stjörnur Senegal gengu nefnilega um með bikarinn á Stade de France-leikvanginum í París í upphitun fyrir vináttulandsleik gegn Perú í kvöld.

Fyrirliðinn Kalidou Koulibaly og liðsfélagar hans komu út á völlinn eftir tónleika senegölsku stórstjörnunnar Youssou Ndour.

Ellefu dagar eru síðan Knattspyrnusamband Afríku, CAF, svipti Senegal titlinum í Afríkukeppninni.

Leikmenn Senegal gengu af velli í mótmælaskyni eftir að gestgjafarnir Marokkó fengu vítaspyrnu í uppbótartíma í úrslitaleiknum sem þá var markalaus. Eftir stundarfjórðung í mikilli ringulreið var hægt að taka vítaspyrnuna og halda leiknum áfram.

Stjarna Real Madrid, Brahim Díaz, misnotaði spyrnuna af vítapunktinum.

Senegal vann síðan leikinn 1-0 eftir framlengingu og fékk hetjulegar móttökur í Dakar þegar leikmennirnir sneru heim með bikarinn.

Knattspyrnusamband Afríku taldi að Senegal hefði gefið leikinn með því að ganga af velli og dæmdi leikinn því tapaðan. Marokkó vann 3-0 og varð þar með Afríkumeistari í fyrsta sinn í fimmtíu ár.

Ríkisstjórn Senegal hefur harðlega gagnrýnt ákvörðun CAF og krefst rannsóknar.

Afríkukeppnin í fótbolta

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið