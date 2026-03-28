Senegalar fögnuðu titlinum sem er búið að taka af þeim Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. mars 2026 17:30 Edouard Mendy lyftir Afríkubikarnum á Stade de France-leikvanginum í París í dag fyrir vináttulandsleik á móti Perú. Ellefu dagar eru síðan Knattspyrnusamband Afríku svipti Senegal titlinum. Getty/Franco Arland Ákvörðun Knattspyrnusambands Afríku um að svipta Senegal Afríkumeistaratitlinum virðist ekki hafa mikil áhrif á seneglaska landsliðið. Stjörnur Senegal gengu nefnilega um með bikarinn á Stade de France-leikvanginum í París í upphitun fyrir vináttulandsleik gegn Perú í kvöld. Fyrirliðinn Kalidou Koulibaly og liðsfélagar hans komu út á völlinn eftir tónleika senegölsku stórstjörnunnar Youssou Ndour. Ellefu dagar eru síðan Knattspyrnusamband Afríku, CAF, svipti Senegal titlinum í Afríkukeppninni. Leikmenn Senegal gengu af velli í mótmælaskyni eftir að gestgjafarnir Marokkó fengu vítaspyrnu í uppbótartíma í úrslitaleiknum sem þá var markalaus. Eftir stundarfjórðung í mikilli ringulreið var hægt að taka vítaspyrnuna og halda leiknum áfram. Stjarna Real Madrid, Brahim Díaz, misnotaði spyrnuna af vítapunktinum. Senegal vann síðan leikinn 1-0 eftir framlengingu og fékk hetjulegar móttökur í Dakar þegar leikmennirnir sneru heim með bikarinn. Knattspyrnusamband Afríku taldi að Senegal hefði gefið leikinn með því að ganga af velli og dæmdi leikinn því tapaðan. Marokkó vann 3-0 og varð þar með Afríkumeistari í fyrsta sinn í fimmtíu ár. Ríkisstjórn Senegal hefur harðlega gagnrýnt ákvörðun CAF og krefst rannsóknar. View this post on Instagram A post shared by BBC SPORT (@bbcsport) Afríkukeppnin í fótbolta Tengdar fréttir Senegal mætti með málið fyrir íþróttadómstólinn Senegalska knattspyrnusambandið hefur áfrýjað til Alþjóðaíþróttadómstólsins (CAS) eftir að karlalandsliðið var svipt Afríkumeistaratitlinum á dögunum. 25. mars 2026 17:31 Vilja núna taka fimmtíu ára gamlan titil af Marokkó Farsinn í kringum Afríkukeppni landsliða í fótbolta heldur áfram enda hefur önnur þjóð bent á sláandi ósamræmi í refsingum í sögu keppninnar. 20. mars 2026 23:01 Háttsettur meðlimur CAF fordæmir „viðurstyggilega" ákvörðun Marokkó var útnefnt sigurvegari Afríkukeppni landsliða 2025 eftir að Knattspyrnusamband Afríku svipti Senegal titlinum. Þetta er þó ekki það síðasta sem við munum heyra af málinu enda ætla Senegalar í hart í baráttunni fyrir að halda bikarnum. 19. mars 2026 23:02 Ríkisstjórn Senegal segir grun um spillingu vegna Afríkukeppninnar Ríkisstjórn Senegal hefur kallað eftir „óháðri alþjóðlegri rannsókn" á „grun um spillingu" hjá stjórn knattspyrnumála í Afríku eftir að Senegal var svipt titlinum í Afríkukeppninni 2025 og hann veittur Marokkó. 18. mars 2026 20:00