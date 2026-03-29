Milljónir No Kings-mótmælenda: „Það verður að stöðva Trump“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Robert De Niro tók þátt í mótmælunum í New York-borg.
Robert De Niro tók þátt í mótmælunum í New York-borg. Getty

Skipulögð mótmæli gegn stefnu Donalds Trump Bandaríkjaforseta fóru fram í flestum stórborgum landsins í gær. Yfir þrjú þúsund mótmælaviðburðir voru haldnir og segja skipuleggjendur að yfir átta milljónir manna hafi tekið þátt.

Um er að ræða þriðju skipulögðu mótmælin undir yfirskriftinni No Kings eða Engir kóngar þar sem Trump er sakaður um valdníðslu og að líta á sig sem kóng en ekki forseta í lýðræðisríki. 

Fólk gekk um götur stórborga með skilaboð á skiltum meðal annars gegn árásinni á Íran, aðgerðum í innflytjendamálum og hærri framfærslukostnaði. Mótmælin fóru að mestu friðsamlega en þó kom til óláta bæði í Los Angeles og Dallas þar sem nokkrir voru handteknir.

Robert De Niro var meðal mótmælenda í New York-borg og tók þar til máls. 

„Það verður að stöðva Trump. Það er það sem Engir kóngar snýst um því hann getur ekki gert þessa hræðilegu hluti sem hann er að gera án stuðnings frá þinginu og fíflunum í ríkisstjórninni hans,“ sagði De Niro.

Mótmælt var í stærstu borgum Bandaríkjanna, þar á meðal Washington DC, Los Angeles, Boston, Nashville og Houston. Þá voru haldin samstöðumótmæli í París, Lundúnum og Lissabon.

Söngvarinn Bruce Springsteen kom fram í Minnesota-fylki þar sem hann minntist Renee Good og Alex Pretti sem voru bæði drepin af fulltrúum ICE, Innflytjenda- og tollaeftirlits Bandaríkjanna. Hann söng líka lagið Streets of Minneapolis sem hann gaf nýverið út.

