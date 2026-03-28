Sameining hreppanna tveggja samþykkt Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 28. mars 2026 21:13 Til vinstri er þéttbýlið á Djúpuvík og til hægri er þéttbýlið á Drangsnesi. Vísir Árneshreppur og Kaldrananeshreppur munu sameinast en íbúar beggja sveitarfélaganna samþykktu sameiningu í íbúakosningum sem lauk í dag. Niðurstöður kosninganna voru birtar á vefsíðum hreppanna tvegggja en þær eru eftirfarandi. Í Árneshreppi voru 54 á kjörskrá.Alls greiddu 44 atkvæði eða 81,48%. 25 sögðu já eða 56,81% greiddra atkvæða, 18 sögðu nei eða 40,90%, 1 seðill var auður. Í Kaldrananeshreppi voru 95 á kjörskrá.Alls greiddu 56 atkvæði eða 58,94%.41 sögðu já eða 73,21%, 12 sögðu nei eða 21,42%, 3 seðlar voru ógildir. Niðurstaðan er því sú að sameining var samþykkt í báðum sveitarfélögum. Kosningin fór fram dagana 14. til 28. mars. Samstarfsnefnd um sameiningu sveitarfélaganna telur að sameining hreppanna tveggja geti styrkt samfélagið og tryggt íbúum lögbundna þjónustu án þess að íbúar þurfi að afsala sér áhrifum eða nærþjónustu. Framboðslistinn Framtíð Árneshrepps, sérstakur framboðslisti íbúa Árneshrepps, sem lögðust gegn sameiningu, var stofnaður í mánuðinum. Í tilkynningu var framboðið kynnt sem raunverulegur valkostur fyrir þá sem telja ekki tímabært að ganga til sameiningar. Sigrún Sverrisdóttir úr Litlu-Ávík leiddi listann. Árneshreppur Kaldrananeshreppur Sveitarstjórnarmál Tengdar fréttir Kosningar hafnar um sameiningu hreppanna Í hádeginu hófust íbúakosningar um tillögu um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps. Kosningar standa yfir til 28. þessa mánaðar íbúar sveitarfélaganna sem náð hafa sextán ára aldri fyrir lok tímabilsins mega greiða atkvæði. 14. mars 2026 16:51 Stofna framboð fyrir þá sem leggjast gegn sameiningu Framboðslistinn Framtíð Árneshrepps mun bjóða fram í hreppnum í komandi sveitarstjórnarkosningum en framboðið vill höfða til þeirra sem eru mótfallnir mögulegri sameiningu við Kaldrananeshrepp. Íbúar kjósa um sameininguna í mars en sveitarstjórnarkosningar eru í maí. 13. mars 2026 17:46 Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Kosið verður um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps í mars. Talið er að sameiningin geti styrkt samfélagið. 21. febrúar 2026 10:47