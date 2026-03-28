Blóð úr hinum grunaða á hnífi á vettvangi Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 28. mars 2026 19:23 Portúgalskur maður fannst látinn á Skjólbraut í Kópavogi í nóvember í fyrra. Grískur maður er grunaður um að hafa drepið hann. Vísir/Vilhelm Lögregla telur framburð mannsins, sem grunaður er um að hafa stungið annan mann til bana í íbúð við Skjólbraut í Kópavogi í nóvember, ótrúverðugan en rökstuddur grunur er um að hann hafi veitt hinum látna áverka sem leiddu til dauða hans. Blóðug skóför og DNA hins grunaða á hnífum sem fundust á vettvangi auk lokaniðurstöðu krufningar eru meðal gagna sem benda til sektar hins grunaða. Grískur karlmaður hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan 10. desember í tengslum við rannsókn lögreglu á mannsláti við Skjólbraut í Kópavogi þann 30. nóvember. Maðurinn var handtekinn nokkrum dögum eftir andlátið en sleppt úr haldi eftir nokkurra daga gæsluvarðhald. Degi eftir að honum var sleppt var hann handtekinn á ný og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari staðfesti í samtali við fréttastofu í vikunni að maðurinn yrði ákærður fyrir manndráp. Sagði þá hafa spilað fjárhættuspil og tekið kókaín Í gæsluvarðhaldsúrskurði Landsréttar sem kveðinn var upp 2. mars er úrskurður Héraðsdóms Reykjaness um áframhaldandi gæsluvarðhald yfir manninum staðfestur. Í honum kemur fram að bróðir hins látna hefði tilkynnt lögreglu að hann sæi bróður sinn meðvitundarlausan inni í íbúð sinni að Skjólbraut. Lögregla greindi stunguáverka á hálsi, kvið og neðarlega á maga. Í skýrslutöku kvaðst fyrrverandi kærasta hins látna hafa slitið sambandi við hann skömmu fyrir atvikið. Daginn áður en hann fannst látinn hafi hún sent honum skilaboð sem hann svaraði ekki. Í skýrslutöku hafði hinn grunaði sagst hafa farið heim til hins látna föstudagskvöldið 28. nóvember í tvær klukkustundir. Þeir hafi spilað fjárhættuspil og tekið kókaín. Hann sagði ástand vinar síns ekki hafa verið gott, hann hafi reykt kókaín og sofið illa. Þá neitaði hinn grunaði að hafa veitt honum áverka. Þreif eitt skópar og henti öðru Í annarri skýrslutöku var hinn grunaði spurður út í hvaða skóm hann var umrætt föstudagskvöld. Hann kvaðst ekki vita hvar þeir væru og mögulega hefði konan hans hent þeim í ruslið. Fram kemur í úrskurðinum að lögregla rannsaki tvenn mismunandi blóðug skóför sem fundust á vettvangi. Í húsleit á heimili hins grunaða hafi fundist skór með skósóla sem samsvaraði öðru farinu sem fannst á vettvangi en skórnir höfðu þá verið þrifnir. Skór sem hinn grunaði sást í á myndbandsupptöku í aðdraganda atviksins fundust ekki við húsleit og hinn grunaði kvaðst hafa farið með þá í Sorpu, þar sem hann hygðist flytja úr landi brott um áramótin. Samkvæmt úrskurðinum telur lögregla skýringar hins grunaða á því hvað hafi orðið af skófatnaði hans ótrúverðugar. Sagði kött hafa klórað sig Jafnframt sagðist hinn grunaði hafa farið í sund daginn eftir atvikið í einni skýrslutöku. Þegar lögregla bar síðar undir hann að hann hafi ekki sést mæta í sundlaugina á myndbandsupptökum sagðist hann ekki hafa farið inn heldur setið úti í bíl og spilað póker. Í enn einni skýrslutökunni var borin undir hann niðurstaða erfðarannsóknar sem sýndi að blóð úr honum hefði fundist á hníf á heimili hins látna. Hann sagðist þá hafa skorið sig við að skera epli og umbúðir utan af kókaíni. Þó hafði hann í réttarlæknisskoðun nokkrum dögum fyrr sagt áverka á höndum hans til komna vegna þess að sonur hans hafi verið að leika sér með hníf og að auki hefði hann verið klóraður af ketti. Í gæsluvarðhaldsúrskurði héraðsdóms, sem síðar var staðfestur í Landsrétti, segir að rökstuddur grunur sé fyrir hendi um að hinn grunaði hafi veitt hinum látna áverka sem leiddu til dauða hans. Gögn málsins, einkum lokaniðurstaða krufningar, ummerki á vettvangi, skýrslur tæknideildar, svo sem DNA-rannsókn á haldlögðum hnífum og rannsókn á áðurnefndu skófari, veiti lögreglu rökstuddan grun gegn manninum. Þá bendi lokaniðurstaða krufningar til þess að annar maður hafi veitt hinum látna áverka sem leiddu til dauða hans og dánaratvik hafi því verið manndráp. Framlengt á grundvelli rannsóknarhagsmuna Samkvæmt úrskurðinum telst ljóst að brýnir rannsóknarhagsmunir séu í húfi og því teldist rétt að úrskurða manninn í áframhaldandi gæsluvarðhald. Karl Ingi staðfesti við fréttastofu í síðustu viku að samhliða ákæru yrði farið fram á að gæsluvarðhald yfir manninum verði framlengt. Með úrskurðinum fór lengd gæsluvarðhalds yfir manninum umfram tólf vikur en samkvæmt sakamálalögum má úrskurða sakborning í gæsluvarðhald lengur en tólf vikur án þess að ákæra sé gefin út eða brýnir rannsóknarhagsmunir krefjist þess. Landsréttur staðfesti dóm héraðsdóms þar sem fallist var á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir manninum en líkt og áður segir hefur hann setið í gæsluvarðhaldi frá 10. desember. Dularfullt mannslát við Skjólbraut í Kópavogi Kópavogur Lögreglumál Dómsmál Mest lesið Allir fundnir óslasaðir eftir snjóflóð Innlent Leiðinlegt þegar ráðist er á „litla manninn á horninu“ Innlent Starfsmenn ráðuneytisins fengu egg í sérprentuðum öskjum en kennarar una ölmusu foreldra Innlent Talið að milljónir mótmæli Bandaríkjaforseta Erlent Líkamsárás í verslunarmiðstöð Innlent Vonast til að náttúran verði þeim hliðholl Innlent Perutertan lifir af inngildingu heilsufæðis á Alþingi Innlent Framkvæmdaleyfi Hvalárvirkjunar fellt úr gildi Innlent Ráðist að vagnstjóra og strætónum rænt í Garðabæ Innlent Vinstrið á blússandi siglingu Innlent Fleiri fréttir Blóð úr hinum grunaða á hnífi á vettvangi Vonast til að náttúran verði þeim hliðholl Allir fundnir óslasaðir eftir snjóflóð Framkvæmdaleyfi Hvalárvirkjunar fellt úr gildi Gular veðurviðvaranir og vegir á óvissustigi Leiðinlegt þegar ráðist er á „litla manninn á horninu“ Ekið á mann í Þrengslunum Eins og síðast en „einu númeri minna“ Vilja ekki takmarka trúariðkun „umfram það sem brýnir almannahagsmunir krefjast“ Úrvalsdeild og neðri deild en restin í vandræðum Kennarar botna aftur ekkert í Ingu Sæland Lokun Hormússunds: Takmörkuð áhrif á áburðarverð til bænda í ár en óvíst um framhaldið Vinstrið á blússandi siglingu Eldur kviknaði í bíl Líkamsárás í verslunarmiðstöð Perutertan lifir af inngildingu heilsufæðis á Alþingi Telur ríkisstjórn skemma efnahaginn vísvitandi fyrir ESB-atkvæði Starfsmenn ráðuneytisins fengu egg í sérprentuðum öskjum en kennarar una ölmusu foreldra „Fólk var rosalega hrætt þegar það kom sjónvarp“ Ráðist að vagnstjóra og strætónum rænt í Garðabæ Innviðagjald og hækkun vasks eyðileggi samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar Guðmundur orðaður við Flokk fólksins í Reykjavík Alvarleg mistök hjá barnaverndarþjónustu: „Við sofnuðum á verðinum“ Dönsk börn fá sem nemur fjórum auka kennsluárum Foreldrar segja lögreglu gera lítið úr meintu kynferðisbroti á barni sínu á leikskólaaldri Alvarleg mistök, dýrara í baðlónin og páskaveðrið Snekkjan fékk undanþágu frá hafnbanni Mætti með haglabyssu á lögreglustöðina á Hverfisgötu Harma að áhyggjur íbúa séu hundsaðar Skattahækkun á baðlón sögð svik við fyrirheit ríkisstjórnarinnar Sjá meira