Leicester City tapaði næstum því tólf milljörðum á einu tímabili Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. mars 2026 19:30 Jamie Vardy er einn af þeim fjölmörgu leikmönnum sem hafa yfirgefið Leicester City. Getty/George Wood Enska fótboltafélagið Leicester City tapaði 71,1 milljón punda fyrir skatt á sínu eina tímabili aftur í ensku úrvalsdeildinni 2024–25. 71,1 milljón punda eru meira en 11,8 milljarðar íslenskra króna. Þar með nemur fjárhagstap félagsins á þriggja ára tímabili, þegar það flakkaði milli efstu deildar og ensku B-deildarinnar, meira en 180 milljónum punda eða meira en þrjátíu milljörðum króna. Breska ríkisútvarpið segir frá. Og þótt sú upphæð sé næstum hundrað milljónum punda yfir leyfilegu 83 milljóna punda tapi samkvæmt reglum um hagnað og sjálfbærni er talið að félagið sé fullvisst um að forðast öll brot þegar frádráttarliðir – svo sem fjárfesting félagsins í innviðum, kvennaknattspyrnu og unglingastarfi – eru teknir með í reikninginn. BREAKING: Leicester City have announced pre tax losses of £71.1m for the 2024/25 season.The losses are up from the £19.4m in the 2023/24 season.All the reaction on When You're Smiling 🔗 https://t.co/AKIbvwCIK5 pic.twitter.com/pIQdlwCLch— BBC Sport Leicester (@BBCRLSport) March 27, 2026 Þar sem sex stig voru dregin af Leicester á þessu tímabili fyrir umframeyðslu mun umfang tapsins hjá Refunum á tólf mánaða tímabili fram í júní 2025 án efa verða tekið til nákvæmrar skoðunar. Sú upphæð sem tapast hefur á undanförnum árum og tvö fall á þremur tímabilum sem hafa sent Leicester aftur niður í B-deildina – þar sem þeir berjast nú fyrir því að falla ekki niður í C-deildina – hafa verið uppspretta vaxandi óánægju meðal stuðningsmanna félagsins. Kevin Davies framkvæmdastjóri Leicester segir að það að „bæta" fjárhagsstöðu félagsins „sé áfram forgangsatriði og muni halda áfram að móta þær ákvarðanir sem við tökum sem félag". „Við vitum að stuðningsmenn vilja sjá Leicester City rekið á ábyrgan hátt, með réttu jafnvægi milli þess að gefa okkur bestu möguleika á árangri á vellinum og að byggja upp meiri fjárhagslegan stöðugleika til framtíðar," sagði hann við vefsíðu félagsins. „Þessir ársreikningar sýna að enn er meiri vinna óunnin og við gerum okkur grein fyrir því."