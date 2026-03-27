„Salah gæti spilað í sjö ár í viðbót“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. mars 2026 18:24 Jürgen Klopp og Mohamed Salah átti mörg frábær ár með Liverpool og það var Klopp sem fékk hann til félagsins á sínum tíma. Getty/Chris Brunskill/ Jürgen Klopp, fyrrum knattspyrnustjóri Liverpool, segir að Mohamed Salah gæti haldið áfram að spila til fertugs eftir að framherjinn tilkynnti að hann myndi yfirgefa Liverpool í lok tímabilsins. Klopp, sem yfirgaf Anfield árið 2024, var knattspyrnustjórinn sem keypti Salah til Liverpool frá ítalska liðinu Roma árið 2017. Egypski kantmaðurinn, sem er orðinn 33 ára gamall, hefur síðan þá skorað 255 mörk fyrir Liverpool og aðeins Ian Rush og Roger Hunt eru á undan honum á lista félagsins yfir markahæstu leikmenn félagsins frá upphafi. Salah er ótrúlegur atvinnumaður „Salah er ótrúlegur atvinnumaður. Hann setti alveg ný viðmið fyrir atvinnumann í fótbolta, hversu mikið maður getur lagt á sig og hversu mikið maður getur fjárfest í endurheimt og öllu slíku,“ sagði Klopp í viðtali við BBC Sport fyrir góðgerðarleik LFC Legends Þjóðverjinn bætti við: „Nú fer hann héðan en ég myndi ekki vera hissa ef hann spilar í sex eða sjö ár í viðbót. Ég er leiður yfir þessu en hann er án efa einn sá allra besti hjá félaginu og ég er mjög stoltur af því að vera hluti af því ferli,“ sagði Klopp. "The numbers he produced, the standards he set... they will stay unmatched." 🔴Jurgen Klopp reacts to Mo Salah's decision to leave Liverpool in the summer 🗣️ pic.twitter.com/8ObzVP9sM4— BBC Sport (@BBCSport) March 27, 2026 Klopp og Salah unnu saman úrvalsdeildina, Meistaradeildina, enska bikarinn, tvo deildarbikara, UEFA Ofurbikarinn og heimsmeistarakeppni félagsliða. Fullkomið félag fyrir hann „Hann veit að þetta var fullkomið félag fyrir hann og hann var fullkominn leikmaður fyrir okkur,“ sagði Klopp. „Mo og ég áttum stóra drauma en við þorðum samt ekki að dreyma svona stórt. Ég er ekki viss um að við getum metið það að verðleikum en það mun gerast fljótlega núna. Ég óska honum alls hins besta því hann á það skilið,“ sagði Klopp. Hinn 58 ára gamli Klopp bætti við að Salah væri „einn besti“ atvinnumaðurinn og einstaklingurinn sem hann hefur hitt. Rifust um daginn „Við sendum SMS-skilaboð um daginn og við rifumst stundum en það var alltaf af réttum ástæðum. Það er alltaf í lagi, sérstaklega núna þegar ég lít til baka, það er meira en í lagi. Við erum báðir mjög ánægðir með að vera hluti af þessu ótrúlega ferðalagi,“ sagði Klopp. „Sanngjarn samningur“ Aðspurður hvort þetta væri rétti tíminn fyrir Liverpool og Salah að skilja leiðir, þar sem kantmaðurinn á enn eitt ár eftir af samningi sínum, sagði Klopp að það væri „sanngjarn samningur“. „Það snýst ekki um mig að taka þá ákvörðun en ég held virkilega að allt sambandið hafi verið sanngjarnt. Hann var framúrskarandi leikmaður, skilaði flottum tölum og hann þénaði auðvitað peninga. Nú getur hann farið hvert sem hann vill og félagið verður að finna og mun finna aðra leikmenn, og það er alveg í lagi," sagði Klopp. „Eftir öll þessi ár ætti ekkert neikvætt viðhorf að vera til staðar og frá mínum bæjardyrum séð þá veit ég ekki hvað það ætti að vera," sagði Klopp. 