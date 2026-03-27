Enski þjálfarinn Roy Hodgson er tekinn við sem bráðabirgðaknattspyrnustjóri Bristol City í ensku B-deildinni.
Þetta markar endurkomu 78 ára gamals mannsins eftir tveggja ára fjarveru frá fótbolta. Hodgson var síðasti þjálfari Crystal Palace þar til í febrúar árið 2024.
Hodgson er langelsti þjálfari úrvalsdeildarinnar allra tíma. Reynslumikill þjálfari stýrði einnig Palace-mönnum frá 2017 til 2021.
Hann er ekki bara að koma aftur í enska boltann heldur einnig aftur til Bristol. Hodgson snýr aftur til liðsins sem hann þjálfaði í fjóra mánuði árið 1982 þegar hann vann þrjá leiki af 21.
Fyrsta verkefni Hodgsons sem knattspyrnustjóri Bristol City verður heimsókn til Charlton Athletic þann 3. apríl, um 44 árum eftir síðasta leik hans við stjórnvölinn.
Bristol City rak nýlega þjálfarann Gerhard Struber. Hodgson mun stýra liðinu til loka tímabilsins.
„Ég hef átt góð samtöl við stjórnina og það er mjög spennandi fyrir mig að fá tækifæri til að hjálpa til til loka tímabilsins. Við munum byrja strax og stefnum að jákvæðri frammistöðu á föstudaginn langa,“ sagði Hodgson.
Bristol City hefur aðeins tekið eitt stig úr síðustu fimm leikjum sínum. Liðið er enn tiltölulega öruggt í sextánda sæti deildarinnar, en tólf stig skilja liðið frá fallsætum.
— Bristol City FC (@BristolCity) March 27, 2026
