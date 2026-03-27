Rýmka bílastæðareglur en höfnuðu til­lögu sem gengur lengra

Birgir Olgeirsson skrifar
Líf Magneudóttir, oddviti Vinstri grænna er formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar.

Umhverfis- og skipulagsráð samþykkti í vikunni tillögu um fleiri bílastæði við nýbyggingar í Reykjavík en hafnaði kröfu Sjálfstæðisflokksins um að ganga enn lengra og miða almennt við að minnsta kosti eitt bílastæði á hverja íbúð. Málið fer nú áfram til borgarráðs.

Eins og fram kom í fyrri frétt Vísis snerist tillagan sem lá fyrir ráðinu að því að fjölga bílastæðum við nýbyggingar með því að rýmka viðmið um allt að 0,5 stæði á íbúð. Þar kom fram að á svæði 1 ættu viðmið fyrir eins herbergja íbúð að hækka úr 0,25 í 0,5 og fyrir fjögurra herbergja íbúð úr 0,75 í 1. Á svæði 2 átti viðmið fyrir eins herbergja íbúð að hækka úr 0,5 í 0,75, fyrir tveggja herbergja íbúð úr 0,75 í 1 og fyrir þriggja og fjögurra herbergja íbúðir úr 1 í 1,5. Hámarksviðmið átti jafnframt að hækka í nokkrum flokkum.

Þetta var sú upphaflega tillaga sem ráðið samþykkti á fundi sínum miðvikudaginn 25. mars. Á sama fundi lagði Sjálfstæðisflokkurinn fram breytingartillögu við málið þar sem flokkurinn vildi ganga lengra: afnema hámarksfjölda bílastæða, miða almennt við að lágmarki eitt bílastæði á hverja íbúð, gera ráð fyrir 1,5 stæðum við stærri íbúðir, fella niður svæðaskiptingu og auka svigrúm byggingaraðila til að víkja frá viðmiðunum.

Sú breytingartillaga var felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokksins og Vinstri grænna gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Fulltrúi Viðreisnar sat hjá við afgreiðslu þeirrar tillögu. Að því loknu var upphaflega tillagan samþykkt og henni vísað til borgarráðs.

Í bókun Sjálfstæðisflokksins segir að flokkurinn harmi að breytingartillaga hans um einföldun og skýrari viðmið hafi verið felld, þótt flokkurinn hafi engu að síður stutt tillögu sviðsins þar sem hún væri skref í rétta átt. Framsókn tók í svipaðan streng en sagði breytinguna á stefnu meirihlutans bera vott um „kosningaskjálfta“, hins vegar væri batnandi best að lifa. Viðreisn sagði ánægjulegt að sjá breytingartillögu um bílastæðareglur og taldi áherslu á gestastæði og aukin viðmið geta bætt aðgengi að nýbyggingum á höfuðborgarsvæðinu.

