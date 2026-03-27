„Ég er mjög óánægður með þá ákvörðun meirihluta sveitarstjórnar Skagafjarðar að veita ekki íbúum möguleika á að kjósa um menningarhús,“ segir Daniel Þór Gunnarsson sem hugðist með undirskriftasöfnun þrýsta á um íbúakosningu sem sveitarstjórn Skagafjarðar sló út af borðinu á miðvikudag.
Daniel Þór segir upplýsingagjöf meirihluta sveitarstjórnar Skagafjarðar um menningarhúsið fyrirhugaða hafa verið ófullnægjandi. „Ég tel það liggja í augum uppi að möguleiki sé á því að kominn sé sú staða að ákvörðun um að hefja byggingu á menningarhúsinu sé tekin án þess að fullnægjandi upplýsingar og umræða liggi fyrir,“ segir Daniel.
„Það gera sér allir grein fyrir því að rekstur sveitarfélags gengur ekki ef bera eigi allar ákvarðanir sveitarstjórnarinnar undir íbúa í íbúakosningum. Mér finnst samt sem áður ekkert óeðlilegt að verkefni og ákvarðanir af þessari stærðargráðu og geta orðið íþyngjandi til framtíðar fyrir rekstur sveitarfélagsins séu borin undir íbúa.“Þá áréttar hann að ef til vill hafi umræðunni verið snúið þannig að hann sé alfarið á móti því að sveitarfélagið reisi nýtt menningarhús. „Ég tel því mikilvægt að endurtaka að ég hef ekkert á móti því.
Ég vil bara að það sé gert í sátt og samlyndi við íbúa með forsvaranlegum hætti. Að mínu mati hefði verið bæði eðlilegt og einfalt að efna til íbúakosningar samhliða sveitarstjórnarkosningum þar sem raunverulegur vilji íbúa kæmi í ljós.“