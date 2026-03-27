Of stór biti að kyngja án íbúa­kosningar

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Sveitarstjórn sló í vikunni íbúakosningu um nýja menningarhúsið á Króknum út af borðinu í kjölfar þess að Daniel Þór tilkynnti fyrirhugaða undirskriftasöfnun til þess að þrýsta á um að málið yrði lagt í dóm íbúa.
Sveitarstjórn sló í vikunni íbúakosningu um nýja menningarhúsið á Króknum út af borðinu í kjölfar þess að Daniel Þór tilkynnti fyrirhugaða undirskriftasöfnun til þess að þrýsta á um að málið yrði lagt í dóm íbúa.

„Ég er mjög óánægður með þá ákvörðun meiri­hluta sveitar­stjórnar Skaga­fjarðar að veita ekki íbúum mögu­leika á að kjósa um menningar­hús,“ segir Daniel Þór Gunnars­son sem hugðist með undir­skriftasöfnun þrýsta á um íbúa­kosningu sem sveitar­stjórn Skaga­fjarðar sló út af borðinu á mið­viku­dag.

Daniel Þór segir upp­lýsinga­gjöf meiri­hluta sveitar­stjórnar Skaga­fjarðar um menningar­húsið fyrir­hugaða hafa verið ófullnægjandi. „Ég tel það liggja í augum uppi að mögu­leiki sé á því að kominn sé sú staða að ákvörðun um að hefja byggingu á menningar­húsinu sé tekin án þess að fullnægjandi upp­lýsingar og um­ræða liggi fyrir,“ segir Daniel.

„Það gera sér allir grein fyrir því að rekstur sveitarfélags gengur ekki ef bera eigi allar ákvarðanir sveitar­stjórnarinnar undir íbúa í íbúa­kosningum. Mér finnst samt sem áður ekkert óeðli­legt að verk­efni og ákvarðanir af þessari stærðar­gráðu og geta orðið íþyngjandi til framtíðar fyrir rekstur sveitarfélagsins séu borin undir íbúa.“

Þá áréttar hann að ef til vill hafi um­ræðunni verið snúið þannig að hann sé al­farið á móti því að sveitarfélagið reisi nýtt menningar­hús. „Ég tel því mikilvægt að endur­taka að ég hef ekkert á móti því.

Ég vil bara að það sé gert í sátt og sam­lyndi við íbúa með for­svaran­legum hætti. Að mínu mati hefði verið bæði eðli­legt og ein­falt að efna til íbúa­kosningar sam­hliða sveitar­stjórnar­kosningum þar sem raun­veru­legur vilji íbúa kæmi í ljós.“

