Annar í á­fram­haldandi gæslu­varð­haldi vegna á­rásarinnar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Árásin átti sér stað í bílakjallaranum við Höfðatorg.
Árásin átti sér stað í bílakjallaranum við Höfðatorg.

Karlmaður hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald í fjórar vikur vegna rannsóknar lögreglunnar á alvarlegri líkamsárás í bílakjallara á Höfðatorgi.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu sem segir rannsókn málsins umfangsmikla en miða vel.

„Einn til viðbótar situr í gæsluvarðhaldi vegna sama máls, en sá var einnig úrskurðaður í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhald í fyrradag, líkt og fram hefur komið,“ segir í tilkynningunni.

Alls hafa ellefu verið handteknir í tengslum við málið en einungis tveir enn í haldi. 

Það var aðfaranótt þriðjudagsins 17. mars sem 26 ára íslenskur karlmaður mætti í bílakjallara Höfðatorgs ásamt karlmönnum frá Alsír og Marokkó. Samkvæmt heimildum fréttastofu áttu þeir fund með Palestínumanni vegna uppgjörs.

