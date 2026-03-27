Karlmaður hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald í fjórar vikur vegna rannsóknar lögreglunnar á alvarlegri líkamsárás í bílakjallara á Höfðatorgi.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu sem segir rannsókn málsins umfangsmikla en miða vel.
„Einn til viðbótar situr í gæsluvarðhaldi vegna sama máls, en sá var einnig úrskurðaður í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhald í fyrradag, líkt og fram hefur komið,“ segir í tilkynningunni.
Alls hafa ellefu verið handteknir í tengslum við málið en einungis tveir enn í haldi.
Það var aðfaranótt þriðjudagsins 17. mars sem 26 ára íslenskur karlmaður mætti í bílakjallara Höfðatorgs ásamt karlmönnum frá Alsír og Marokkó. Samkvæmt heimildum fréttastofu áttu þeir fund með Palestínumanni vegna uppgjörs.