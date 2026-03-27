Holtavörðuheiði er lokuð og ekkert ferðaveður. Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að ólíklegt sé að hægt verði að opna fyrr en í fyrramálið miðað við veðurspá.
Veðurfræðingur Vegagerðarinnar segir að blind og erfið akstursskilyrði séu á Holtavörðuheiði og í Bröttubrekku eftir klukkan 15 í dag og síðar á Vatnsskarði og Öxnadalsheiði. Þá bendir hann einnig á að á Vestfjörðum sé norðan hríð.
Hann segir auk þess að eftir klukkan 22 í kvöld hvessi við fjöll frá Eyjafjöllum og austur á Djúpavog með hviðum staðbundið yfir 45 metrum á sekúndu. Á sama tíma byrji hríð á Fagradal og á Fjarðarheiði.
Gul viðvörun er í gildi við Faxaflóa, Breiðafjörð, á Vestfjörðum, á Ströndum og Norðurlandi vestra og á Austfjörðum og verður fram á morgun víðar á landinu.