Holta­vörðu­heiði lík­lega lokuð til morguns

Lovísa Arnardóttir skrifar
Vetrarfærð á Holtavörðuheiði. Myndin er úr safni. Heiðin nær frá Borgarfirði yfir í Hrútafjörð. Vísir/Atli Ísleifsson

Holtavörðuheiði er lokuð og ekkert ferðaveður. Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að ólíklegt sé að hægt verði að opna fyrr en í fyrramálið miðað við veðurspá.

Veðurfræðingur Vegagerðarinnar segir að blind og erfið akstursskilyrði séu á Holtavörðuheiði og í Bröttubrekku eftir klukkan 15 í dag og síðar á Vatnsskarði og Öxnadalsheiði. Þá bendir hann einnig á að á Vestfjörðum sé norðan hríð.

Hann segir auk þess að eftir klukkan 22 í kvöld hvessi við fjöll frá Eyjafjöllum og austur á Djúpavog með hviðum staðbundið yfir 45 metrum á sekúndu. Á sama tíma byrji hríð á Fagradal og á Fjarðarheiði.

Gul viðvörun er í gildi við Faxaflóa, Breiðafjörð, á Vestfjörðum, á Ströndum og Norðurlandi vestra og á Austfjörðum og verður fram á morgun víðar á landinu.

