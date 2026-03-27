Innlent

Hlaut stjörnu­laga skurði eftir á­rás með skipti­lykli

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm í málinu þann 23. mars.
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm í málinu þann 23. mars. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið dæmdur til átta mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir meiri háttar líkamsárás, með því að slá mann tvívegis í höfuðið með skiptilykli. Sá sem varð fyrir höggunum hlaut af þeim tvo stjörnulaga skurði á höfði.

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp 23. mars, segir að samkvæmt ákæru hafi árásin verið framin á veitingahúsi í Reykjavík á fimmtudagskvöldi í september árið 2022.

Maðurinn hafi játað þá háttsemi sem lýst var í ákæru skýlaust og því hafi málið verið dómtekið án frekari sönnunarfærslu.

Við ákvörðun refsingar hafi verið litið til þess að maðurinn gerðist sekur um sérstaklega hættulega líkamsárás sem beindist gegn höfði brotaþola. Á hinn bóginn hafi hann játað háttsemina skýlaust og það sé metið honum til refsilækkunar. 

Þá hafi verið litið til þess að rannsókn málsins tók langan tíma. Fyrst hafi verið tekin skýrsla af manninum vegna brotsins 23. september 2022 en síðan ekki aftur fyrr en 7. mars 2025, það er næstum tveimur og hálfu ári síðar. Þessi mikli dráttur á rannsókn málsins hafi ekki verið útskýrður. Með vísan til alls þessa þyki refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í átta mánuði sem rétt þyki, með vísan til mikils dráttar á rannsókn málsins, að skilorðsbinda að öllu leyti.

Þá var maðurinn dæmdur til að greiða brotaþola 400 þúsund krónur í miskabætur og til greiðslu málsvarnarþóknunar verjanda síns, 1,2 milljóna króna.

Dómsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið