Dönsk börn fá sem nemur fjórum auka kennsluárum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 27. mars 2026 19:05 Inga Sæland barna- og menntamálaráðherra hefur kynnt málið fyrir ríkisstjórn. Vísir/Vilhelm Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, vill lengja skólaár íslenskra grunnskólanemenda og fjölga kennslustundum. Fjöldi kennsludaga og kennslustunda í grunnskólum á Íslandi er einn sá lægsti í Evrópu. Á sama tíma eru útgjöld á hvern nemanda þau hæstu innan OECD en árangur nemenda í íslenskum grunnskólum undir meðaltali. Inga Sæland lagði minnisblað fyrir ríkisstjórnina í vikunni þar sem segir að nauðsynlegt sé að taka umræðuna upp í kjarasamningsviðræðum kennara og gera starfsaðstæður þeirra sambærilegri við aðra opinbera starfsmenn. „Við erum ekki að standa okkur nógu vel þegar kemur að menntun barna okkar. Við borgum meira en kennum og uppskerum minna en þær þjóðir sem við berum okkur saman við. Þessu vil ég snúa við og skoða meðal annars fjölgun kennsludaga með sveitarfélögum og skólasamfélaginu," segir í tilkynningu um minnisblaðið á vef Stjórnarráðsins. Skólaárið allt að 30 dögum lengra Þar er fjallað um misræmið á lengd skólaársins á Íslandi og öðrum Norðurlöndum. Skólaárið er 30 dögum lengra í Danmörku, 20 dögum lengra í Noregi, 17 dögum lengra í Finnlandi og 8 dögum lengra í Svíþjóð. „Alls eru 13 evrópsk menntakerfi með 10 ára skyldubundið grunnskólanám og teljast því sambærileg við Ísland þegar kemur að kennslustundum á grunnskólagöngunni. Lögbundinn kennslutími yfir grunnskólagönguna í þessum ríkjum nær frá 7.616 klukkustundum á Íslandi upp í 10.600 klukkustundir í Danmörku. Það þýðir að börn í íslenskum grunnskólum fá sem nemur fjórum kennsluárum minna en dönsk börn á sinni grunnskólagöngu," segir í tilkynningu ráðuneytisins. Árangur verulega undir meðaltali Jafnframt kemur fram að samhliða öllu þessu sé íslenskt grunnskólakerfi kostnaðarsamt í alþjóðlegum samanburði. Útgjöld til grunnskóla og framhaldsskóla nema hér 5,6 prósentum af landsframleiðslu samanborið við 4,7 prósenta meðaltal OECD-ríkja. „Árangur 15 ára nemenda í íslenskum grunnskólum í PISA 2022 er hins vegar óumdeilt verulega undir OECD-meðaltali í stærðfræði, lesskilningi og náttúrufræði." Skóla- og menntamál PISA-könnun Grunnskólar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur