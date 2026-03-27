Ekki gert ráð fyrir því að eini sýslumaðurinn hafi aðsetur á höfuðborgarsvæðinu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. mars 2026 11:36 Þorbjörg Sigríður segir skilaboðin til fólks sem brýtur af sér á Íslandi eiga að vera alveg skýr um afleiðingar þess. Vísir/Ívar Fannar Dómsmálaráðuneytið hefur auglýst embætti sýslumanns til umsóknar. Embættið verður stofnað í byrjun árs 2027 við sameiningu núverandi níu sýslumannsembætta. Umsækjandinn á ekki að gera ráð fyrir því að starfa á höfuðborgarsvæðinu. Í byrjun febrúar samþykkti Alþingi frumvarp þess efnis að fækka embættum sýslumanna úr níu í eitt. Lögin taka gildi 1. janúar 2027 og hefur dómsmálaráðherra tæpt ár til að undirbúa stofnun embættisins. Liður í því er að ráða sýslumann en hjá embættinu munu starfa um 250 starfsmenn víða um land. Ekki er gert ráð fyrir því að sýslumaðurinn hafi aðsetur á höfuðborgarsvæðinu og er skipað í embættið í fimm ár í senn. Sýslumaðurinn mun fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði og auk lögbundinna verkefna annast hann framkvæmda verkefna fyrir aðrar ríkisstofnanir eða stjórnvöld samkvæmt samningi. „Stofnun hins nýja embættis er eitt stærsta breytingaverkefnið á sviði stjórnsýslu á undanförnum árum. Sýslumaður mun leiða undirbúning og innleiðingu sameiningarinnar í nánu samstarfi við ráðuneytið, með áherslu á fagmennsku, stöðugleika og traust," segir í fréttatilkynningunni. Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur er að finna á Starfatorgi. Stjórnsýsla Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur