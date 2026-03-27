Ráðist að vagn­stjóra og strætónum rænt í Garða­bæ

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Töluverður viðbúnaður var þegar vagnþjófurinn var tekinn fastur.

Strætisvagni var rænt á stoppistöðinni við Vífilsstaði í Garðabæ í kvöld. Þegar vagnstjóri stöðvaði vagninn réðst maður inn í vagninn. Bílstjórinn yfirgaf vagninn og farþegar sömuleiðis og þjófurinn ók á brott.

Jóhannes Rúnarsson framkvæmdastjóri Strætó segir að vagnstjórinn hafi tilkynnt atvikið til lögreglu sem tókst að stöðva strætóþjófinn við Kaplakrika og handtaka hann.

Hann segist ekki hafa upplýsingar um hvort vagnstjórinn hafi eitthvað slasast í átökunum við vagnþjófinn en að farþegar hafi farið úr vagninum um leið.

Strætisvagninum var ekið fáeina kílómetra suður Reykjanesbrautina en þjófurinn komst, eins og fyrr segir, ekki lengra en að Kaplakrika.

Strætó Garðabær

