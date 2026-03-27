Snekkja skattsvikarans og auðjöfursins rússneska Olegs Tinkov, La Datcha, liggur við bryggju á Akureyri þar sem hún tekur olíu og neyðarvistir. Hafnarbann á snekkjunni vegna þvingunaraðgerða gegn Rússum er enn í gildi en undanþága var veitt af öryggisástæðum.
Greint var frá því um helgina að 77 metra, sex hæða snekkja Olegs fyrrnefnds hefði siglt inn Eyjafjörðinn. Hann varð vellauðugur á alls konar athafnamennsku og síðar fyrir að hafa stofnað banka. Hann var sakfelldur árið 2019 í Bandaríkjunum fyrir að hafa svikið 240 milljónir dala undan skatti.
Hann er þó ekki talinn olígarki eins og svo margir rússneskir auðjöfrar og hefur verið opinberlega gagnrýninn á stjórn Vladímírs Pútíns Rússlandsforseta. Hann var um tíma bandarískur ríkisborgari.
Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar er hafnbannið enn í gildi en að snekkjan fengi að taka olíu og neyðarvistir. Hún liggur við bryggju í Krossnesi.
„Svo að hægt sé að tryggja örugga för snekkjunnar út úr landhelginni,“ segir hann.
Hann segist gera ráð fyrir því að snekkjan verði komin út fyrir 12 mílna landhelgina fyrir 30. mars en að veður gæti að sjálfsögðu sett strik í þann reikning.