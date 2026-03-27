Alþingi hefur samþykkt víðtækar breytingar á regluverki í umhverfis- og orkumálum sem eiga að hraða leyfisveitingum, fækka afgreiðslustöðum og færa stærri hluta ferlisins inn á eitt borð hjá Umhverfis- og orkustofnun. Kjarni breytinganna er sá að umsækjendur eigi síður að fara milli margra stjórnvalda og að afgreiðsla orku- og umhverfismála verði samræmdari og skilvirkari.
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, segir á Facebook að breytingarnar meðal annars felist í því að létta á umhverfismatsskilyrðum vegna hagnýtingar jarðhita til hitaveitu, hætta að krefjast starfsleyfis vegna hverrar borframkvæmdar, fella brott umhverfismat vegna kolefnisföngunar frá jarðvarmavirkjunum og stytta ferla með færri afgreiðslustöðum í stjórnsýslunni.
Ein stærsta breytingin er að Umhverfis- og orkustofnun fær heimild til að sameina afgreiðslu margra leyfa í eina leyfisveitingu. Í reynd þýðir það að framkvæmdaraðilar eiga í fleiri tilvikum að geta fengið afgreiðslu á einum stað í stað þess að fara milli margra stofnana, þó að faglegt mat og bindandi umsagnir annarra stjórnvalda haldist eftir sem áður.
Lögin eiga jafnframt að greiða fyrir nýjum orkukostum. Nú verður unnt að veita rannsóknarleyfi vegna vindorkunýtingar á hafi og sjávarfallavirkjana utan netlaga og verkefni í orkunýtingarflokki rammaáætlunar eiga að fá forgangsmeðferð. Þá eru heimildir ráðherra einnig rýmkaðar til að mæla fyrir um skráningarskyldu í stað starfsleyfisskyldu vegna tiltekinnar atvinnustarfsemi, sem á að draga úr stjórnsýslulegu flækjustigi fyrir fyrirtæki og framkvæmdaaðila.
„Við erum rétt að byrja,“ skrifaði ráðherrann, sem stillir lagabreytingunum þannig upp sem upphafi frekari einföldunar á regluverki í orku- og umhverfismálum.