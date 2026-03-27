Hefur ekki hugmynd um hve margir telji sig eiga bókun Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. mars 2026 13:51 Birna Mjöll, annar eiganda hótelsins. Hótel Breiðavík Eigandi Hótels Breiðavíkur varð fórnarlamb netsvika þegar óprúttnir aðilar tóku greiðslur fyrir útleigu á herbergjum, þegar allt reyndist uppbókað. Hún veit ekki hversu margir telja sig vera með bókað herbergi, sér í lagi daginn sem sólmyrkvinn sést á Íslandi. „Ég varð vör við þetta í haust og gerði ekkert í því því mér fannst ég vera lítill dúddi á litlu hóteli og að það gæti enginn verið að gera neitt við mig,“ segir Birna Mjöll Atladóttir, í samtali við fréttastofu. Það var síðan rétt fyrir jól að kona hafði samband við Birnu og sagðist hafa greitt fyrir hótelherbergið í gegnum Paypal-reikning en síðan ekki fengið nein svör varðandi bókunina. Birna tjáði konunni strax að hún notar ekki Paypal. Í ljós kom að óprúttnir aðilar höfðu stofnað vefsíðurnar breidavik.com og hotelbreidavik.com en vefsíða hótelsins er breidavik.is. „Þeir tóku við greiðslum inn á Paypal en svo þegar fólk þurfti að fá einhverjar fleiri spurningar höfðu þeir ekkert fyrir því að svara,“ segir Birna. Konan sendi Birnu öll samskiptin og sagði að hún hefði upphaflega reynt að bóka á réttu vefsíðunni. Þá var hún með tölvupóst frá Birnu sjálfri sem sagði að allt væri fullbókað, enda var konan að reyna bóka yfir sólmyrkvann 12. ágúst næstkomandi og hefur allt á svæðinu verið fullbókað í lengri tíma. „Hún sýnir mér póst sem lítur út fyrir að einhver hafi svarað og sagt henni að við eigum herbergi. Hún fór að biðja um fjölskylduherbergi og samliggjandi herbergi, þeir segjast eiga bæði en ég er með hvorugt,“ segir hún. „Kvittunin er svo raunveruleg að hún er eins og tekin úr okkar kerfi, öll eðlilega að sjá og mín undirskrift. Það eina sem við sáum var að þarna var breidavik.com en ekki .is.“ Birna segist ekki hafa hugmynd um hversu margir hafi greitt fyrir hótelherbergi án þess að hafa bókað í raun. Það plagi hana samt sem áður ekki. „Ég er passlega kærulaus, ég ætla ekki að láta það plaga mig. Ég þarf að takast á við það þegar að því kemur.“ Býst ekki við að fá tölvuna aftur Birna leitaði til lögreglunnar á Patreksfirði í kjölfarið sem hirti tölvuna og sendi suður til lögreglunnar í Reykjavík. Hótelið er tólf kílómetrum frá Látrabjargi.Hótel Breiðavík „Meira veit ég varla hvar þessi mál standa, þegar ég fór til þeirra um daginn til að fá hana aftur þá töluðu þeir um að þetta tæki mjög langan tíma, upp undir eitt til tvö ár sem ég reyndar skil ekki því ég gat afritað hana og fært yfir í nýja tölvu. Ég geri ekki ráð fyrir að fá hana aftur,“ segir Birna. Lögreglan sé búin að loka fölsku síðunum, sem buðu þá upp á mun meira úrval heldur en hótelið geri í raun. Til að mynda voru í boði sólmyrkvaferðir og norðurljósaferðir. Tugir umsækjenda á dag Þetta eru ekki einu svikin sem að Birna hefur lent í en starfsumsóknir á hótelinu hafa margfaldast undanfarnar vikur. Nýlega var fjallað um það á Vísi að bæði umsækjendur og atvinnurekendur noti gervigreind í starfsumsóknarferlinu. „Þetta er bara með ólíkindum hvað er hægt. Ég var að segja við manninn minn um daginn að ég hef aldrei vitað til þess hvað eru margir að sækja um vinnu. Það eru bara tuttugu tölvupóstar á dag og hann sagði strax við mig að þetta væri örugglega svindl. Ég hélt ekki fyrst það eru myndir af fólki,“ segir hún. „Ég veit ekki hvað þeir eru að græða á því að senda út starfsumsóknir, í þúsundatali. Það er rosalega skrýtið og ég sem betur fer var búin að ráða allt starfsfólk en ég hef alltaf ráðið fólk sem sótti beint um til mín svo þetta var rosalega spes að sjá þennan rosalega fjölda.“ Mikil eftirsókn Töluverð eftirsókn er bæði eftir starfi á Hótel Breiðavík og að fá að gista þar í sumar en sólmyrkvinn sem verður 12. ágúst á að sjást hvar best þar. Birna Mjöll segir að það fari mikil vinna í að skipuleggja dagana. Birna Mjöll Atladóttir og Keran St. Ólafsson reka ferðaþjónustu á Breiðavík.Mynd/Hótel Breiðavík „Umfjöllunin er búin að vera svo mikið að þetta verði mest þarna við Látrabjarg en við erum að tala um einhverjar sekúndur öðruvísi en annars staðar,“ segir hún en hótelið er um tólf kílómetrum frá Látrabjargi. Með hótelinu fylgir sjö þúsund hektara lóð og tekur Birna fram í lok símtalsins að hún leiti að einhverjum til að kaupa starfsemina. Hún vonar að einhver muni heillast af svæðinu. „Við erum búin að vera hérna í 27 ár og bara kominn tími til að gera eitthvað annað enda við komin á aldur þannig lagað séð. Gervigreind Netglæpir Lögreglumál Meint kynferðisbrotamál rannsakað í tvígang en fellt niður Röskva bar sigur úr býtum Hokin af reynslu og vill stórt egg fyrir strákinn Barn strauk af leikskóla í Hafnarfirði Norðurevrópskir bandamenn funda á Íslandi á næsta ári Verslun opnar á varnarsvæðinu en viðveran stendur í stað Ætla ekki að reka legurými í Klíníkinni Árnesingur og Rangæingur grafa fyrir Hvammsvirkjun „Sem betur fer er okkar maður ekki illa meiddur“ Kastaðist marga metra eftir að ekið var á hann Snör handtök skiptu sköpum á Höfðatorgi Sjö vilja stýra Sjúkrahúsinu á Akureyri Árekstur í Borgarfirði 2025: Hálka ein meginorsaka banaslyss Fækka stöðugildum hjá ríkinu um eitt prósent Bein útsending: Daði Már kynnir fjármálaáætlunina Forseti Slóveníu mætir á afmælisdegi Vigdísar Líf leiðir Sjálfstæðisflokk áfram á Akranesi Stúlkan er fundin Opna nýja möguleika í að binda kolefni með aðferð Carbfix Sjá meira