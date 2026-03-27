Fulltrúar Viðreisnar, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks í umhverfis- og skipulagsráði samþykktu ekki umsókn Samhjálpar um breytingar á húsnæði sem þau hafa tekið á leigu við Grensásveg og segja í bókunum að þau hafi áhyggjur af ósætti íbúa við opnun kaffistofunnar. Þau harma að áhyggjur íbúa séu hundsaðar.
Umhverfis- og skipulagsráð afgreiddi á miðvikudag umsókn Samhjálpar um breytingar á húsnæði sem það hefur tekið á leigu við Grensásveg 46. Þar ætla samtökin að opna nýja kaffistofu. Kaffistofan er eins og er rekin í húsnæði Fíladelfíukirkjunnar og hefur verið þar síðan kaffistofunni var lokað í Borgartúni. Umsókn þeirra hefur nú verið send til fullnaðarafgreiðslu byggingarfulltrúa. Flutningi kaffistofunnar á Grensásveg hefur verið mótmælt af fjölda íbúa en haldinn var fjölmennur íbúafundur í febrúar vegna málsins.
Í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs kemur fram að umsókn Samhjálpar hafi verið samþykkt með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar og er svo vísað til fullnaðarafgreiðslu byggingarfulltrúa.
Í fundargerð ráðsins segir að erindi Samhjálpar hafi verið grenndarkynnt frá 28. nóvember 2025 til og með 5. janúar 2026 og að athugasemdir hafi borist. Þær voru alls 40. Í fundargerð er einnig lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa. Fjallað var um hana í frétt á Vísi.
Lagðar voru fram fjórar bókanir við afgreiðslu málsins. Sú fyrsta er frá fulltrúum meirihlutans, það er fulltrúum Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri grænna. Þau segja útgáfu byggingarleyfisins í samræmi við gildandi aðalskipulag og að í ljósi þess sé umsókninni vísað aftur til fullnaðarafgreiðslu.
„Umhverfis- og skipulagsráð starfar samkvæmt samþykktum borgarstjórnar og er í umboði borgarráðs og fer eftir skipulagslögum nr. 123/2010, sbr. 6. gr. laganna og eftir því sem lög mæla fyrir um, s.s. sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. Það myndi ekki teljast góð stjórnsýsla að synja frjálsum félagasamtökum um leyfi til að breyta húsnæði eins og aðalskipulag gerir ráð fyrir,“ segir í bókunni.
Þar er bent á að eftir að byggingarleyfið er gefið út og framkvæmdir hafa farið fram þurfi að fara fram lokaúttekt byggingarfulltrúa og að henni lokinni sé það heilbrigðiseftirlitið sem gefi út starfsleyfi og sýslumaður rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki I.
„Málið kemur því ekki aftur til afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsráði,“ segir að lokum.
„Við bíðum eftir fullnaðarafgreiðslu en erum þakklát að þetta sé afgreitt frá umhverfis- og skipulagsráði,“ segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastýra Samhjálpar, um afgreiðsluna. Samhjálp hefur verið með rýmið á leigu frá því í október og ætluðu að opna fyrir jól en eftir að skyndilega var ákveðið að fara í grenndarkynningu hafa þau beðið eftir því að hefja framkvæmdir á ný.
Í bókun Sjálfstæðisflokksins er lýst yfir stuðningi við starf Samhjálpar en tekið fram að það veki fulltrúa flokksins áhyggjur að ekki hafi tekist að ná sátt við íbúa í nágrenninu. Fyrirhuguð starfsemi falli illa að umhverfi þar sem mikið sé um börn.
„Þá er ljóst að staðsetningin er utan þess svæðis þar sem gestir Samhjálpar halda sig að jafnaði, sem getur torveldað aðgengi þeirra. Mikilvægt er að finna lausnir sem þjóna bæði nærumhverfi og notendum betur,“ segir í bókuninni en Friðjón R. Friðjónsson er fulltrúi Sjálfstæðisflokks í ráðinu.
Aðalsteinn Haukur Sverrisson, fulltrúi Framsóknarflokksins í ráðinu, harmar í sinni bókun að áhyggjur íbúa séu hundsaðar. Það hafi borist 40 athugasemdir frá íbúum og bersýnilega komið í ljós þar að þau hafi verulegar áhyggjur, sérstaklega með tilliti til hagsmuna barna.
„Grensásvegur 46 er sannarlega staðsettur inn í miðju íbúahverfi ólíkt fyrri staðsetningu kaffistofunnar sem hingað til hefur verið miðsvæðis í borginni þar sem það þjónar hagsmunum skjólstæðinga betur vegna nálægðar. Einnig má benda á að ekki er leyfi í aðalskipulagi fyrir veitingahús í flokki III á þessum stað nema með breytingu í deiliskipulagi eða hverfisskipulagi,“ segir hann og að þung rök séu fyrir því að kaffistofan falli undir slíka skilgreiningu en í lögum segir um veitingastaði í flokki III:
„Umfangsmiklir áfengisveitingastaðir, svo sem þar sem leikin er hávær tónlist, og staðir sem kalla á meira eftirlit og/eða löggæslu.“
Aðalsteinn segist ósammála skipulagsfulltrúa að kaffistofan sé í flokki I sem er flokkur staða án áfengisveitinga.
Fulltrúi Viðreisnar, Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir, lagði sömuleiðis fram bókun um málið og sagði málefnið snerta marga og það séu margar hliðar að rýna í. Íbúar hafi lýst yfir áhyggjum af nálægð við skóla og fjölda barna. Þá gerir hún athugasemdir við fjarlægð frá dvalarstöð þeirra sem leita til kaffistofunnar en á þá væntanlega við þann hóp sem heimilislaus er og nýtir þjónustu gistiskýla miðsvæðis. Mikill fjöldi sækir þó kaffistofuna hvern dag sem ekki er heimilislaus og býr ekki endilega í miðbænum.
„Ástæða þess að fulltrúinn kýs gegn þessari aðgerð er að þörfum þjónustuþega sé illa mætt með þessari aðgerð, staðsetning hentar þeim illa og ber að huga að því að þess má vænta að notendahópurinn sé ekki virkur í samráðsferli vegna stöðu sinnar,“ segir að lokum í bókuninni.