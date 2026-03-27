Tekur undir gagn­rýni á um­deildan fyrir­lestur eigin stofnunar

Kjartan Kjartansson skrifar
Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor í stjórnmálafræði, (t.h.) Ragnar Árnason, heiðursprófessor í hagfræði, (f.m.) og Halldór Þorgeirsson, formaður Loftslagsráðs, (t.v.) voru á meðal þeirra sem sóttu fyrirlestur um kolefnishlutleysi á vegum Hagfræðistofnunar í dag.
Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor í stjórnmálafræði, (t.h.) Ragnar Árnason, heiðursprófessor í hagfræði, (f.m.) og Halldór Þorgeirsson, formaður Loftslagsráðs, (t.v.) voru á meðal þeirra sem sóttu fyrirlestur um kolefnishlutleysi á vegum Hagfræðistofnunar í dag. Vísir/Sigurjón

Stjórnarkona Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem er einnig varaformaður Loftslagsráðs segist taka undir gagnrýni á að stofnunin hafi boðið fyrrverandi þingmanni að halda fyrirlestur um loftslagsmál. Alvarlegar vísindalegar athugasemdir hafa verið gerðar fyrir við bók hans um málefnið.

Hagfræðistofnun bauð Frosta Sigurjónssyni, fyrrverandi þingmanni Framsóknarflokksins, að halda fyrirlestur um kostnað við kolefnishlutleysi í Háskóla Íslands í dag. Af auglýsingu fyrir viðburðinn mátti ráða að umfjöllunarefnið yrði ekki einskorðað við hagfræðileg atriði.

„Eru vísindin sem baráttan gegn losun koltvísýrings grundvallast á hafin yfir vafa?“ sagði í auglýsingunni þrátt fyrir að vísindaleg þekking á orsökum og afleiðingum loftslagsbreytinga hafi legið fyrir um áratugaskeið.

Bók sem Frosti skrifaði og gaf út á eigin vegum um loftslagsmál í vetur var full af rangfærslum um loftslagsvísindi. Einn helsti loftslagsvísindamaður landsins sagði fullyrðingar Frosta um vísindi í bókinni sjaldnast standast skoðun og að þær byggðu að miklum hluta á löngu hröktum fullyrðingum.

Töluverð gagnrýni á að Hagfræðistofnun hafi boðið Frosta að ræða óvisindalegar tilgátur um loftslag hafa bæði heyrst innan og utan háskólsamfélagsins.

Brynhildur Davíðsdóttir, varaformaður Loftslagsráðs, situr í stjórn Hagfræðistofnunar. Í samtali við Vísi segist hún taka undir gagnrýnina á að stofnunin hafi boðið Frosta að halda fyrirlesturinn.

„Að mínu mati á sú gagnrýni fullan rétt á sér,“ sagði Brynhildur sem vildi ekki hafa fleiri orð um hvað henni fyndist sjálfri sérstaklega aðfinnsluvert.

Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindasvæði, er varaformaður Loftslagsráðs auk þess sem hún situr í stjórn Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands.Vísir/Anton

Spurð að því hvort hún ætli að taka málið upp í stjórn Hagfræðistofnunar segir Brynhildur að það sé „ekki eitthvað sem stjórnin mun líta fram hjá“.

Útiloka engan

Sigurður Jóhannesson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar, sagði Vísi fyrr í vikunni að boðið til Frosta þýddi ekki að stofnunin tæki undir með honum. Sagðist hann þekkja Frosta sem „kláran mann“ þó að hann hefði ekki lesið bók hans um loftslagsmál sjálfur.

Frosta var boðið að tala á vegum háskólans eftir ábendingu frá föstum starfsmanni Hagfræðistofnunar um bókina sem hann gaf út í vetur.

„Það er málfrelsi, enginn er útilokaður en allir þurfa að standa fyrir máli sínu,“ sagði Gylfi Zoega, formaður stjórnar Hagfræðistofnunar í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis um ákvörðun stofnunarinnar um að bjóða Frosta að halda fyrirlestur á hennar vegum í ljósi vísindalegrar gagnrýni á málflutning hans.

Er þöggun að fá ekki boð sem fyrirlesari?

Sumir starfsmenn háskólans hafa tekið upp hanskann fyrir Hagfræðistofnun á sama tíma og þeir viðurkenna að fullyrðingar Frosta um loftslagsvísindi eigi ekki við rök að styðjast.

„Ég get alveg tekið undir að það er mjög skrýtið að bjóða Frosta að halda háskólafyrirlestur enda eru þetta engin vísindi sem hann er að fjalla um. Það liggur skýrt fyrir. Ég vil hins vegar miklu frekar leyfa 100 slíka fyrirlestra en að þagga niður í einum sem hefur raunverulega eitthvað til málanna að leggja,“ skrifaði Gylfi Magnússon, prófessor við viðskiptafræðideild háskólans í umræðum sem sköpuðust um fyrirlesturinn á Facebook-síðu hans í vikunni.

Frosti fer yfir glæru um hækkandi meðalhita á jörðinni frá iðnbyltingu á fyrirlestri á vegum Hagfræðistofnunar. Í umdeildri bók sinni hélt Frosti meðal annars fram að það væri vafasamt að hægt væri að mæla meðalhita jarðar þrátt fyrir að breytingar á honum sé vel þekktar stærðir.Vísir/Sigurjón

Rithöfundurinn og umhverfisverndarsinninn Andri Snær Magnason brást við þeim orðum Gylfa og spurði hvort læknadeild háskólans þaggaði þá niður í Frosta með því að bjóða honum ekki að halda erindi um sóttvarnir. Frosti gagnrýndi sóttvarnaraðgerðir í kórónuveirufaraldrinum og talaði fyrir meðferð með sníkjudýralyfi með enga sannreynda virkni gegn veirunni.

„Með þessu er Hagfræðideildin að blotta sig sem ábyrðgarlausa og gjörsamlega ólæsa á náttúruvísindi,“ skrifaði Andri Snær.

