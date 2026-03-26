Ætla ekki að reka legurými í Klíníkinni

Samúel Karl Ólason skrifar
Kristján Jón Jónatansson, framkvæmdastjóri Klíníkurinnar. Vísir/Bjarni

Forsvarsmenn Klíníkurinnar telja það ekki hagkvæma lausn að eiga í samstarfi við Sjúkratryggingar Íslands um rekstur legurýma. Þjónustan sé of frábrugðin starfsemi Klíníkurinnar og kalli á of mikla uppbyggingu hvað varðar aðbúnað og mannafla. Meðal annars þyrfti að gera miklar breytingar á húsnæði fyrirtækisins og þar að auki yrði um tiltölulega litla rekstrareiningu að ræða.

Hún yrði því bæði óhagkvæm og þá bæði fyrir Klíníkina og ríkið.

Viðræður hafa átt sér stað um að Klíníkin gæti létt undir með Landspítalanum vegna flæðisvandans svokallaða. Fjöldi fólks liggur inni á spítalanum og bíður eftir hjúkrunarrými. Í febrúar voru þegar mest voru 120 að bíða eftir rými.

Þá sagði Kristján Jón Jónatansson, framkvæmdastjóri Klíníkurinnar, að stutt gæti verið í samninga.

Sjá einnig: Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki

Í tilkynningu sem Kristján sendi út í kvöld segir að í viðræðum við fagfólk með reynslu af rekstri hjúkrunarheimila hafi ýmislegt komið í ljós sem sýnt hafi fram á að rekstur legurýma væri ekki hagkvæmur.

Það hefði kallað á umfangsmiklar breytingar á húsnæði Klíníkurinnar, verulega fjölgun starfsfólks og sett fyrirtækið í samkeppni við ríkið og hjúkrunarheimili um sérhæft starfsfólk.

„Slík þróun yrði vart til þess fallin að bæta stöðuna í kerfinu í heild, heldur gæti þvert á móti aukið á þann vanda sem þegar er fyrir hendi. Jafnframt er ljóst að um tiltölulega litla rekstrareiningu yrði að ræða sem væri óhagkvæm, bæði fyrir Klíníkina sjálfa og hið opinbera.“

Þess vegna var ákveðið að ráðast ekki í þessa starfsemi, samkvæmt áðurnefndri tilkynningu. Aðrir séu betur í stakk búnir til að sinna þessari þjónustu með skilvirkum hætti.

„Það breytir þó ekki því að fjölmörg tækifæri felast í annars konar samstarfi við heilbrigðisyfirvöld. Klíníkin hefur þegar kynnt hugmyndir þess efnis, þar sem lögð er áhersla á betri nýtingu þeirra legurýma sem fyrir eru. Þar má meðal annars nefna móttöku sjúklinga sem þarfnast endurhæfingar, þar sem öflug sjúkraþjálfun Klíníkurinnar gæti nýst vel, sem og aukna nýtingu skurðstofa fyrir tilteknar aðgerðir,“ segir í tilkynningunni.

Þannig gæti verið hægt að bæta skipulag og flæði sjúklinga, stytta biðtíma og draga úr álagi á bráðamóttöku og legudeildir.

Þá segir í tilkynningunni að forsvarsmenn Klíníkurinnar séu áfram opnir fyrir samtali um samstarf sem samræmist betur núverandi starfsemi fyrirtækisins.

„Með slíkri nálgun telur Klíníkin að unnt sé að nýta krafta hennar með markvissari hætti, létta á álagi í heilbrigðiskerfinu og bæta þjónustu við sjúklinga til lengri tíma litið.“

