Nokkur viðbúnaður var fyrr í vikunni á lögreglustöðinni við Hverfisgötu í Reykjavík þegar þangað kom maður vopnaður haglabyssu. Hann reyndist blessunarlega ekki hafa neitt illt í hyggju.
Fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni að lögreglumenn hafi undir eins verið sendir í málið þegar manninn bar að. Í ljós kom þó að hann hafði það eitt í hyggju að skila vopninu inn til förgunar.
Að gefnu tilefni vill lögreglan minna á að vopnaburður á almannafæri er bannaður hér á landi. Þó er líkt og segir í vopnalögum heimilt að bera á sér bitvopn „þar sem eðlilegt og sjálfsagt getur talist, svo sem við vinnu eða veiðar.“ Í vopnalögum er jafnframt sérstaklega kveðið á um að við „burð og flutning“ skotvopna skuli þau vera „óhlaðin og í umbúðum“. Þannig eru byssutöskur og pokar ekki aðeins til hagræðis fyrir skotvopnaeigendur heldur beinlínis skylda ef fara á með vopnin milli staða. Þetta gildir líka þegar ferðast er með skotvopn í ökutækjum eða öðrum farartækjum.
Sömuleiðis bendir lögregla á að best fari að gera boð á undan sér ef skila á skotvopnum inn til förgunar og að þeim sé skilað beint inn til leyfaþjónustu embættisins.