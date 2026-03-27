Bein útsending: Árangur í krabbameinsmeðferð – hvað getum við bætt? Atli Ísleifsson skrifar 27. mars 2026 11:01 Fundaröðin er á vegum Háskóla Íslands og Landspítala og fer fundurinn fram í Veröld, húsi Vigdísar á milli 11:30 og 13. Vísir/Vilhelm „Árangur í krabbameinsmeðferð – hvað getum við bætt?" er yfirskrift fundar í fundaröðinni Heilsunnar okkar sem hefst klukkan 11:30 í dag. Hægt verður að fylgjast með fundinum í beinu streymi. Fundaröðin er á vegum Háskóla Íslands og Landspítala og fer fundurinn fram í Veröld, húsi Vigdísar á milli 11:30 og 13. Á vef HÍ segir að á Íslandi greinist þriðji hver einstaklingur með krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni. „Horfur þeirra sem greinast hafa þó batnað mikið frá því að skráningar krabbameina hófust. Markmið fundarins er að greina frá helstu nýjungum í rannsóknum á krabbameinsmeðferð og á lífsgæðum þeirra sem greinst hafa með krabbamein." Umsjón og ritstjórn: Jóhanna E. Torfadóttir, lektor við Miðstöð í lýðheilsuvísindumFundarstjóri: Þórarinn Guðjónsson, prófessor við Læknadeild Dagskrá Sigríður Gunnarsdóttir prófessor í krabbameinshjúkrun við Háskóla Íslands, forstöðumaður fræðasviðs í krabbameinshjúkrun á Landspítala og forstöðumaður Rannsóknaseturs-Krabbameinsskrár hjá Krabbameinsfélagi Íslands – Lífsgæði og heilbrigðisþarfir eftir greiningu krabbameins, ný þekking til að þróa einstaklingshæfða þjónustu á Íslandi Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir, yfirlæknir og dósent við Læknadeild HÍ – Nýjungar í meðferð og mikilvægi hreyfingar hjá einstaklingum sem hafa greinst með krabbamein Helga Tryggvadóttir, krabbameinslæknir – Meðferðarferlar og eftirfylgd brjóstakrabbameins á Brjóstamiðstöð á Landspítala Nanna Friðriksdóttir sérfræðingur í hjúkrun sjúklinga með krabbamein á Landspítala og aðjúnkt við Háskóla Íslands – Krabbameinsgáttin stafræn heilbrigðisþjónusta sem styður við einstaklingshæfða meðferð Vigdís Hallgrímsdóttir framkvæmdastjóri krabbameinsþjónustu á Landspítala – Stofnun og vottun Krabbameinsmiðstöðvar á Íslandi Pallborðsumræður Heilsan okkar er fundaröð Háskóla Íslands og Landspítala sem hefur það að markmiði að varpa ljósi á áríðandi mál líðandi stundar er varða heilsu og heilbrigðisþjónustu. Þessir mánaðarlegu upplýsingafundir eru öllum opnir og verða á dagskrá síðasta föstudag hvers mánaðar.