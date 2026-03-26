Varð fyrir „á­falli“ að sjá upp­sagnar­bréf

Birgir Olgeirsson skrifar
Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra segir ríkisstjórnina ætla að ná frumvarpi um afnám áminningarskyldu ríkisstarfsmanna í gegnum þingið. Á Alþingi í dag sagði hann að það hefði verið „nokkuð áfall yfir kaffinu í morgun“ að lesa uppsagnarbréf sem honum var birt í auglýsingu í Morgunblaðinu.

Ummælin féllu í óundirbúnum fyrirspurnum þegar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, spurði ráðherrann út í auglýsinguna og afstöðu hans til málsins.

„Ég tel reyndar að þessi félög hefðu getað sparað sér þennan pening og þessum mótmælum því að ég held að það standi ekki til af hálfu ríkisstjórnarinnar að klára þetta mál. Ég held að það sé meira til sýnis,“ sagði Sigmundur.

Sigmundur Davíð virðist ekki hafa mikla trú á því að ríkisstjórnin muni ætla að koma frmvarpi um afnám áminningarskyldu ríkisstarfsmanna í gegnum þingið.

Daði hafnaði því og sagði ríkisstjórnina ætla sér að ná málinu í gegnum þingið. Að hans mati væri víðtæk samstaða um breytingarnar.

Sagði bréfið hvorki nægilega undirbúið né rökstutt

Í svari sínu nýtti ráðherrann tækifærið til að snúa gagnrýninni upp í kaldhæðni um efni frumvarpsins sjálfs.

„Það var nokkuð áfall yfir kaffinu í morgun að lesa uppsagnarbréf,“ sagði Daði Már.

Daði Már sagði að uppsögnin sem honum var birt hefði vart staðist þær reglur sem hann sjálfur vill lögfesta.

Hann bætti við að uppsögnin hefði vart staðist þær reglur sem hann sjálfur vill lögfesta. Sér hefði til að mynda aldrei verið boðið upp á leiðbeinandi samtal og hann myndi óska eftir slíku frá viðkomandi aðilum. Þá sagði hann einnig að uppsagnarbréfið hefði að hans mati ekki uppfyllt skilyrði stjórnsýslulaga um nægjanlegan rökstuðning.

Vilja afnema fortakslausa skyldu til áminningar

Málið tengist frumvarpi Daða Más um breytingar á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Þar er lagt til að 21. grein laganna verði felld brott og að ekki verði lengur skylt að veita starfsmanni áminningu áður en honum er sagt upp störfum.

Í greinargerð með frumvarpinu kemur þó fram að málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga eigi áfram að gilda um uppsagnir ríkisstarfsmanna. Þar segir jafnframt að leiðbeinandi samtöl eða tilmæli geti áfram verið hluti af ferlinu, þótt ekki verði lengur um fortakslausa skyldu að ræða.

Stéttarfélög hafa ráðist í herferð

Andstaðan við frumvarpið hefur verið hörð. BSRB, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og Kennarasamband Íslands hófu 20. mars herferð gegn fyrirhuguðu afnámi áminningarskyldu og hafa sagt breytinguna fela í sér verulega skerðingu á réttindum opinbers starfsfólks.

