Vegagerðin hefur boðið út verkhönnun á undirbúningsframkvæmdum fyrir Sæbrautarstokk. Framkvæmdum á samkvæmt útboði að vera lokið í nóvember á þessu ári. Tilboðum á að skila fyrir miðjan apríl. Ofan á stokknum er gert ráð fyrir nýjum almenningsgarði.
Um er að ræða gerð verkhönnunargagna, meðal annars fyrir rif, aðstöðusköpun og hjáleiðir fyrir Sæbraut.
Fyrirhugað er að Sæbraut verði sett í stokk á um eins kílómetra löngum kafla sem nær frá Miklubraut og norður fyrir gatnamót Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs. Stokkurinn mun þannig tengja saman Vogahverfið sem í dag eru aðskilið með mikilli umferð.
Í tilkynningu Vegagerðarinnar segir að frestur til að skila inn tilboðum sé til klukkan 14:00 þriðjudaginn 14. apríl 2026. Verki skal að fullu lokið 30. nóvember 2026.
Í verklýsingu segir að ný gatnamót við Kleppsmýrarveg/Skeiðarvog verði byggð ofan á norðurhluta stokksins með römpum að og frá Sæbraut til norðurs og suðurs. Í Sæbrautarstokk verði tvær akreinar í hvora átt auk blöndunarreina, að- og fráreina og neyðarvasa. Stoðveggir verða við enda stokksins og við rampana.
Þá segir að eitt af markmiðunum með stokknum sé að bæta umhverfið í aðliggjandi byggð og tengja betur saman hverfi sem nú eru aðskilin af mikilli umferð. Hvað varðar áhrif með tilkomu stokks segir að samgöngur verði greiðari fyrir akandi og að umferðaröryggi verði meira með frjálsu flæði yfir langan kafla Reykjanesbrautar (Sæbrautar) með afnámi gatnamóta við Súðarvog og mislægum gatnamótum við Kleppsmýrarveg.
Þá verði einnig greiðari samgöngur fyrir gangandi og hjólandi og aukið umferðaröryggi með tengingum ofan á stokki milli borgarhluta austan og vestan megin við Sæbraut. Þá verði einnig greiðari samgöngur fyrir Borgarlínu og Strætó með mislægri þverun við Sæbraut á sérakreinum.
Þá segir að breytingarnar eigi að stuðla að betri hljóðvist auk þess sem þær stuðli að auknu hlutfalli ferða vistvænna samgöngumáta. Þá verði meira pláss til uppbyggingar og borgarþróunar. Ofan á stokknum er gert ráð fyrir nýjum borgargarði með gróðri, göngu- og hjólastígum og góðri aðstöðu til útivistar og samveru.
Sæbrautarstokkur er ein af þeim stofnvegaframkvæmdum sem heyra undir Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins.