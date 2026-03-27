Útför Davíðs Oddssonar, sem var gerð frá Hallgrímskirkju 8. þessa mánaðar, var opinber. Samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðuneytinu kostaði útförin um 4,9 milljónir króna en þess má geta að Reykjavíkurborg lagði til aðstöðu á Kjarvalsstöðum án gjalds en þar fór erfidrykkjan fram.
Eins og Vísir greindi ítarlega frá var útför Davíðs Oddssonar, fyrrverandi borgarstjóra, forsætisráðherra og ritstjóra Morgunblaðsins, einkar vel úr garði gjör.
Í verklagsreglum forsætisráðuneytisins um opinberar útfarir er slíkar athafnir viðhafðar við andlát forseta Íslands og forsætisráðherra, bæði núverandi og fyrrverandi, að höfðu samráði við fjölskyldu hins látna. Þá getur ríkisstjórn ákveðið, ef svo ber undir í sérstökum tilvikum, að útför fari fram á vegum ríkisins.
Vísir spurði talsmenn ráðuneytisins hvort þar innan dyra væri hægt að gera ráð fyrir því að slíkum útförum fari fjölgandi en var tjáð að eðli máls samkvæmt er ekki hægt að áætla fjölda slíkra athafna á næstu árum. En fram kom að með skýrum verklagsreglum og ferlum er forsætisráðuneytið vel undirbúið þegar kemur að framkvæmd opinberra útfara.
Yfirlit yfir útfarir á vegum ríkisins á lýðveldistímum er eftirfarandi en vert að fram komi að listinn* byggir á leit í málaskrá og á tímarit.is og því gætu tilfellin verið fleiri.
Forsetar
• Sveinn Björnsson (lést í embætti), útför í febrúar 1952
• Ásgeir Ásgeirsson, útför í september 1972
• Kristján Eldjárn, útför í september 1982
Forsætisráðherrar
• Sigurður Eggerz, útför í nóvember 1945
• Ólafur Thors, útför í janúar 1965
• Steingrímur Steinþórsson, útför í nóvember 1966
• Bjarni Benediktsson (lést í embætti), útför í júlí 1970
• Hermann Jónasson, útför í janúar 1976
• Jóhann Hafstein, útför í maí 1980
• Stefán Jóhann Stefánsson, útför í október 1980
• Gunnar Thoroddsen, útför í september 1983
• Ólafur Jóhannesson, útför í maí 1984
• Emil Jónsson, útför í desember 1986
• Geir Hallgrímsson, útför í september 1990
• Steingrímur Hermannsson, útför í febrúar 2010
• Benedikt Gröndal, útför í ágúst 2010
• Halldór Ásgrímsson, útför í maí 2015
• Davíð Oddsson, útför í mars 2026
Makar forseta
• Georgína Björnsson, kona Sveins Björnssonar, útför í september 1958
• Dóra Þórhallsdóttir, kona Ásgeir Ásgeirssonar (lést meðan hann var í embætti), útför í september 1964
• Guðrún Katrín Þorbergsdóttir, kona Ólafs Ragnars Grímssonar (lést meðan hann var í embætti), útför í október 1998
• Halldóra Eldjárn, kona Kristjáns Eldjárn, útför í desember 2008
Aðrar útfarir á vegum ríkisins*
• Guðmundur Kamban rithöfundur, útför í júlí 1945
• Ásgrímur Jónsson listmálari, útför í apríl 1958
• Sr. Friðrik Friðriksson, stofnandi KFUM, útför í mars 1961
• Jón Stefánsson listmálari, útför í nóvember 1962
• Jóhannes Kjarval listmálari, útför í apríl 1972
• Dr. Sigurður Nordal, útför í september 1974
• Eiríkur Kristófersson, skipherra hjá Landhelgisgæslunni, útför í ágúst 1994
• Halldór Laxness, útför í febrúar 1998