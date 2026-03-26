Þakkar Google Translate fyrir að engin börn mættu í skólann Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 26. mars 2026 10:31 Björn er skólastjóri Laugarnesskóla. Vísir/Lýður Valberg Skólastjóri Laugarnesskóla þakkar Google Translate fyrir að engin börn séu í skólanum í dag. Starfsfólkið ætlar að nýta daginn í að undirbúa flutninga. „Hér er ekki sála," segir Björn Gunnlaugsson, skólastjóri Laugarnesskóla. „Það kom ekkert barn núna, þetta hefur gerst nokkrum sinnum á undanförnum árum að skólanum er lokað vegna veðurs. Það sem að er nýtt núna, takk Google Translate, nú kemur ekkert einasta barn í skólann í dag. Það hefur stundum verið þannig að börn af erlendu bergi, að foreldrar þeirra skilji ekki skilaboðin og skilji ekki fréttir og senda börn í skólann í öllum veðrum. En það var ekki að gerast í dag." Sjö starfsmenn eru í skólanum í dag, fjórir stjórnendur, húsvörður og ritarinn. „Svo sá ég smíðakennarann á vappi morgun, hann er líklegast að nýta daginn til að undirbúa," segir Björn. Þau ákváðu að nýta daginn í að undirbúa flutning en til stendur að flytja starfsemi skólans í skólaþorpið í Laugardal. Starfsmennirnir verji því deginum í að pakka. Hins vegar sé skólinn afar tómlegur þegar vantar öll börnin. „Skóli er ekkert ef börnin eru ekki, svo er þetta pínu eins og að vera í draugaborg." Þetta minnir bara á The Shining? „Ekki segja það, þá verð ég bara hræddur," segir Björn og hlær.