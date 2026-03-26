Innlent

Þakkar Google Translate fyrir að engin börn mættu í skólann

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Björn er skólastjóri Laugarnesskóla. Vísir/Lýður Valberg

Skólastjóri Laugarnesskóla þakkar Google Translate fyrir að engin börn séu í skólanum í dag. Starfsfólkið ætlar að nýta daginn í að undirbúa flutninga.

„Hér er ekki sála,“ segir Björn Gunnlaugsson, skólastjóri Laugarnesskóla.

„Það kom ekkert barn núna, þetta hefur gerst nokkrum sinnum á undanförnum árum að skólanum er lokað vegna veðurs. Það sem að er nýtt núna, takk Google Translate, nú kemur ekkert einasta barn í skólann í dag. Það hefur stundum verið þannig að börn af erlendu bergi, að foreldrar þeirra skilji ekki skilaboðin og skilji ekki fréttir og senda börn í skólann í öllum veðrum. En það var ekki að gerast í dag.“

Sjö starfsmenn eru í skólanum í dag, fjórir stjórnendur, húsvörður og ritarinn.

„Svo sá ég smíðakennarann á vappi morgun, hann er líklegast að nýta daginn til að undirbúa,“ segir Björn.

Þau ákváðu að nýta daginn í að undirbúa flutning en til stendur að flytja starfsemi skólans í skólaþorpið í Laugardal. Starfsmennirnir verji því deginum í að pakka. Hins vegar sé skólinn afar tómlegur þegar vantar öll börnin.

„Skóli er ekkert ef börnin eru ekki, svo er þetta pínu eins og að vera í draugaborg.“

Þetta minnir bara á The Shining?

„Ekki segja það, þá verð ég bara hræddur,“ segir Björn og hlær.

Veður Grunnskólar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið