For­eldrar segja lög­reglu gera lítið úr meintu kynferðisbroti á barni sínu á leik­skóla­aldri

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Leikskólinn Tröllaborgir er í Giljahverfinu á Akureyri.
Leikskólinn Tröllaborgir er í Giljahverfinu á Akureyri. Akureyrarbær

Foreldrar gera alvarlegar athugasemdir við opinbera umfjöllun lögreglu um mál er varðar meint kynferðisbrot starfsmanns leikskólans Tröllaborga á Akureyri á barni sínu.

Í yfirlýsingu sem lögmaður þeirra gaf út fyrir þeirra hönd segja þau með öllu óásættanlegt að lögreglan leyfi sér að fjalla um jafnviðkvæmt mál og rannsókn á ætluðu kynferðisbroti gegn barni á leikskóla með þeim hætti sem raun ber vitni.

Málið sem um ræðir var til rannsóknar hjá Lögreglunni á Norðurlandi eystra en fellt niður tvisvar. Embættið birti tilkynningu nú í morgun í tilefni af umfjöllun fjölmiðla um málið en greint var frá því í vikunni að starfsmanninum sem um ræðir hefði verið vikið frá störfum eftir að tilkynnt var um meint brot en foreldrar leikskólabarnanna ekki látin vita. Meint brotin munu hafa átt sér stað haustið 2024.

Rannsókn hætt í tvígang

Í tilkynningu sinni segir Lögreglan á Norðurlandi eystra að barnavernd hafi tilkynnt lögreglu um málið vegna upplýsinga frá aðstandana stúlkunnar. Starfsmaðurinn hafi verið sakaður um að hafa kynferðislega áreitt barnið með því að kyssa það en að við rannsókn málsins hafi ekkert komið fram sem studdi framburð aðstandenda. Rannsókn málsins var þá hætt en tekin aftur upp. Henni var svo hætt í annað sinn.

„Lögregla hefur óskað eftir því á fundum með foreldrum að þeir komi nýjum upplýsingum um meint brot á framfæri við lögreglu hafi þeir slíkt. Engar upplýsingar hafa borist. Í málinu liggur ekki fyrir rökstuddur grunur um að maðurinn hafi gerst brotlegur gagnvart barninu,“ segir í tilkynningu lögreglu.

Rangt farið með staðreyndir

Aðstandendur barnsins segja í yfirlýsingu að í tilkynningu sinni hafi Lögreglan á Norðurlandi eystra gefið út upplýsingar sem ekki hafi verið almenningi kunnar og að hún hafi sömuleiðis ekki farið rétt með staðreyndir hvað varðar verknaðarlýsingu.

„Þá verður að telja að með framsetningu lögreglu sé lítið gert úr alvarleika málsins, þar sem farið er yfir rannsókn, hvernig hún fór fram og að rannsókn hafi verið hætt í tvígang, auk umfjöllunar um að ákvarðanir hafi verið kærðar til ríkissaksóknara. Eins virðist lögregla hnýta í að þriðji lögmaðurinn hafi tekið málið að sér, verður að telja slíkt afar óviðeigandi,“ segja þau í yfirlýsingunni sem lögmaður þeirra, Sævar Þór Jónsson, gaf út fyrir þeirra hönd.

Þau segja að framangreind háttsemi sé til þess fallin að skaða rannsóknarhagsmuni og brjóta gegn grundvallarreglum um meðferð sakamála og þeirri ströngu þagnarskyldu sem hvílir á lögreglu samkvæmt lögum.

„Foreldrar barnsins telja framkomu lögreglu sérstaklega ámælisverða í ljósi þess að um er að ræða mál sem varðar velferð og friðhelgi einkalífs barns.“

Brugðist verði við meintu broti á þagnarskyldu

Fyrir hönd aðstandendanna hefur Sævar Þór sent formlega kvörtun til nefndar um eftirlit með lögreglu þar sem farið er fram á að háttsemi embættisins verði tekin til skoðunar. Jafnframt hafa þau óskað eftir því að brugðist verði sérstaklega við broti á þagnarskyldu sem í færslu lögreglu felst.

„Fyrir liggur að Akureyrarbær er að skoða málið vegna alvarleika þess ásamt mögulega fleiri málum sem upp hafa komið. Því er ekki hægt að fullyrða á þessum tímapunkti að ekki séu til staðar nýjar upplýsingar um ætlað brot eða önnur brot af hendi viðkomandi leikskólastarfsmanns.“

