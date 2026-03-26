Appelsínugular veðurviðvaranir eru í gildi á Suðausturlandi, Vestfjörðum og Miðhálendinu. Fjölda vega hefur verið lokað og er varað við ferðalögum.
Lokað er um Öxnadalsheiði, Mosfellsheiði, Holtavörðuheiði, Steingrímsfjarðarheiði, Dynjandisheiði, Klettsháls, Flateyrarveg, Siglufjarðarveg, Mýrvatnsöræfi, Svínadal og Fróðárheiði.
Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir á Norðurland eystra, Austurlandi, og Austfjörðum. Óvissustig er á Austfjörðum vegna snjóflóðahættu.
