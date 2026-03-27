Al­var­leg mis­tök, dýrara í baðlónin og páskaveðrið

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir

Alvarleg mistök hafa orðið hjá barnaverndarþjónustu Reykjanesbæjar við vistun barna samkvæmt Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Sviðsstjóri velferðarmála segir niðurstöðurnar áfall og úrbætur hafnar. Dæmi er um um að ekkert eftirlit hafi verið með fósturheimili um nokkurra ára skeið og sums staðar voru ekki leyfi fyrir hendi. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.

Aðgangseyrir að baðlónum hækkar líklega nái áform ríkisstjórnarinnar fram að ganga. Á sama tíma stendur til að leggja á innviðagjald við ferðamannastaði. Við ræðum við framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar um gjaldahækkanir í greininni.

Doktor í sálfræði segir skorta rannsóknir um hvort aldurstakmörk fyrir notkun samfélagsmiðla skili árangri. Rétt sé að ráðast í slíkt áður en teknar eru ákvarðanir um boð eða bönn.

Enn fleiri veðurviðvaranir eru fram undan en hvernig verður staðan um páskana? Við leitum svara í kvöldfréttum.

Þá kynnum við okkur fljúgandi leigubíla, verðum í beinni frá Gallerý Port sem skellir brátt í las og sjáum krúttlega pöndutvíbura að leik. Í Sportpakkanum hittum við handboltamanninn Janus Daða sem gengur brátt í raðir spænska stórveldisins Barcelona.

Mest lesið