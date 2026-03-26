Kastaðist marga metra eftir að ekið var á hann

Snör handtök lögreglu eru talin hafa skipt sköpum í Höfðatorgsmálinu svokallaða. Mannslíf var í húfi eftir að ekið var kröftuglega á karlmann og hann síðar stunginn þar sem hann lá í blóði sínu. Maðurinn er kominn úr lífshættu. Ellefu hafa verið handteknir í tengslum við málið.
Það var aðfaranótt þriðjudagsins 17. mars sem 26 ára íslenskur karlmaður mætti í bílakjallara Höfðatorgs ásamt karlmönnum frá Alsír og Marokkó. Samkvæmt heimildum fréttastofu áttu þeir fund með Palestínumanni vegna uppgjörs.
Á myndbandsupptöku sem sýnd hefur verið fyrir dómstólum má samkvæmt heimildum fréttastofu sjá þegar jeppa er ekið á mikilli ferð á íslenska karlmanninn sem mun hafa kastast marga metra við bylmingshögg. Í framhaldinu var ráðist að mönnunum þremur með höggum og eggvopnum og hlaut Íslendingurinn lífshættuleg stungusár.
Um tuttugu til þrjátíu manns voru á svæðinu þegar mest lét. Lögregla var nokkrar mínútur á vettvang og tókst sérsveitarmanni úr röðum lögreglu að stöðva blæðingu þess sem var ekið á í snarheitum.
Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur öðrum erlenda brotaþolanum verið vísað úr landi en hann sætti brottvísun áður en til árásarinnar kom. Ellefu manns hafa verið handteknir í tengslum við árásina, flestir frá Palestínu og einn frá Ísrael en hafa búið á Íslandi í skamman tíma.
Þá hefur lögregla lagt hald á tæplega hundrað muni í tengslum við rannsókn sína en þar á meðal eru símar, vopn og fatnaður.
Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsókn málsins í algjörum forgangi. Fyrstu viðbrögð lögreglu á vettvangi hafi skipt sköpum og þau hafi orðið til þess að ekki fór verr því blæðingin var mikil.
Upphaflega voru fimm úrskurðaðir í gæsluvarðhald og eru tveir þeirra enn á bak við lás og slá. Annar er nýúrskurðaður í fjögurra vikna varðhald en varðhald yfir hinum rennur út á morgun.
Ævar Pálmi segir að tekin verði ákvörðun um hvort farið verði fram á lengra varðhald yfir honum á morgun. Mennirnir þrír sem eru lausir úr haldi þurfa á grundvelli útlendingalaga að tilkynna sig hjá lögreglu á hverjum degi.
Morgunblaðið hefur sagt hina grunuðu í málinu hafa tengsl við Hamas-samtökin og ýjað að því að meðal þeirra séu hryðjuverkamenn sem alþjóðalögreglan Interpol hafi lýst eftir. Ævar Pálmi segir ekkert við rannsókn málsins hafa komið fram sem tengi nokkurn aðila málsins við Hamas-samtökin. Þá hafi könnun lögreglu ekki leitt í ljós að neinn þeirra sé eftirlýstur.