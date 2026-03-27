Innviðagjald og hækkun vasks eyðileggi samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 27. mars 2026 20:52 Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustuna segir ríkisstjórnina eyðileggja samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu með áformum sínum um gjaldhækkanir. Vísir/Arnar Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur það verið rætt í atvinnuvegaráðuneytinu að nýtt innviðagjald, sem bæði Íslendingar og erlendir ferðamenn munu þurfa að greiða, gæti numið fimm þúsundum króna. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir ferðaþjónustuna renna blint í sjóinn og að þetta muni tvímælalaust skaða greinina mikið. Fram kom í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í gær að til stæði að hækka virðisaukaskatt á baðlón úr 11 prósentum í 24 prósent. Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar sagði tilætlaða hækkun á virðisaukaskatti rauða línu en erfitt er að segja til um hver möguleg áhrif hækkunarinnar ofan í áhrif innviðagjaldsins verði. „Það er ekki gefið að ferðaþjónustan geti tekið allar skattahækkanir sem mönnum dettur í hug. Þarna verður ríkisstjórnin einfaldlega að velja hvort hún vilji hafa heildstæða gjaldtöku, náttúru- og innviðagjald, eins og kynnt var í stjórnarsáttmálanum, eða ætlar hún að eyðileggja samkeppnishæfni greinarinnar og rekstrarforsendur fyrirtækjanna enn frekar," sagði Jóhannes Þór í kvöldfréttum Sýnar. Hann segir Samtök ferðaþjónustunnar ekki hafa heyrt neinar ákveðnar upphæðir nefndar en að ýmsir hafi nefnt að sársaukamörkin séu í kringum fimm þúsund krónur. Það byggi þó ekki á neinum mælingum. „Þannig að við rennum blint í sjóinn með upphæðir og útfærslur," sagði Jóhannes. Þegar saman kemur innviðagjaldið og hækkað gjald á baðlónin, er þetta þess eðlis að þetta muni skaða greinina mikið? „Tvímælalaust."