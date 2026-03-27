Innviðagjald og hækkun vasks eyði­leggi sam­keppnis­hæfni ferða­þjónustunnar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustuna segir ríkisstjórnina eyðileggja samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu með áformum sínum um gjaldhækkanir.
Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustuna segir ríkisstjórnina eyðileggja samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu með áformum sínum um gjaldhækkanir.

Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur það verið rætt í atvinnuvegaráðuneytinu að nýtt innviðagjald, sem bæði Íslendingar og erlendir ferðamenn munu þurfa að greiða, gæti numið fimm þúsundum króna. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir ferðaþjónustuna renna blint í sjóinn og að þetta muni tvímælalaust skaða greinina mikið.

Fram kom í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í gær að til stæði að hækka virðisaukaskatt á baðlón úr 11 prósentum í 24 prósent. Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar sagði tilætlaða hækkun á virðisaukaskatti rauða línu en erfitt er að segja til um hver möguleg áhrif hækkunarinnar ofan í áhrif innviðagjaldsins verði.

„Það er ekki gefið að ferðaþjónustan geti tekið allar skattahækkanir sem mönnum dettur í hug. Þarna verður ríkisstjórnin einfaldlega að velja hvort hún vilji hafa heildstæða gjaldtöku, náttúru- og innviðagjald, eins og kynnt var í stjórnarsáttmálanum, eða ætlar hún að eyðileggja samkeppnishæfni greinarinnar og rekstrarforsendur fyrirtækjanna enn frekar,“ sagði Jóhannes Þór í kvöldfréttum Sýnar.

Hann segir Samtök ferðaþjónustunnar ekki hafa heyrt neinar ákveðnar upphæðir nefndar en að ýmsir hafi nefnt að sársaukamörkin séu í kringum fimm þúsund krónur. Það byggi þó ekki á neinum mælingum.

„Þannig að við rennum blint í sjóinn með upphæðir og útfærslur,“ sagði Jóhannes.

Þegar saman kemur innviðagjaldið og hækkað gjald á baðlónin, er þetta þess eðlis að þetta muni skaða greinina mikið?

„Tvímælalaust.“

