Guðmundur orðaður við Flokk fólksins í Reykjavík Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 27. mars 2026 20:14 Guðmundur Ingi Þóroddsson er formaður Afstöðu, félags fanga, og Landsmálafélagsins Rósarinnar. Vísir/Vilhelm Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Rósarinnar og Afstöðu, er orðaður við sæti á lista Flokks fólksins í komandi sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík. Hann vildi ekki tjá sig þegar fréttastofa bar þetta undir hann. Eins og komið hefur fram sló í brýnu milli Guðmundar Inga og kjörstjórnar Samfylkingarinnar. Hann hafnaði í sjöunda sæti í prófkjörinu en ákvörðun var tekin um að hann fengi það ekki. Í samtali við fréttastofu sagði Björk Vilhelmsdóttir formaður uppstillingarnefndar Samfylkingarinnar að ekki hefði tekist að mynda traust milli flokksins og Guðmundar Inga. „Það er einhugur í uppstillingarnefnd Samfylkingarinnar sem er að bjóða ekki fólki sem hefur í hótunum eða stendur í viðtölum við aðra flokka," sagði hún í febrúar. Landsmálafélagið Rósin sagði sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar í Reykjavík í kjölfarið. Skömmu seinna kom það fram að Guðmundur Ingi hafði átt í samtölum við fulltrúa Vinstrisins, þá Vors til vinstri, um mögulegt samstarf. „Ef niðurstaða næst í þeim samtölum sem nú eiga sér stað mun Rósin taka afstöðu og kynna hana með formlegum hætti þegar þar að kemur. Markmið mitt er að leggja mitt af mörkum til sterkrar og trúverðugrar vinstri hreyfingar sem stendur með fólki í verki." Svo virðist sem að þær viðræður hafi ekki borið árangur. Flokkur fólksins Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík