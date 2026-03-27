Ráðherra fari með rangt mál Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 27. mars 2026 13:04 Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB segir fyrirætlanirnar ríkisstjórnarinnar um fækkun stöðugilda hjá ríkinu, vonbrigði. Það sé ekki rétt að ríkisstarfsmönnum hafi fjölgað heldur þvert á móti þeim hafi hlutfallslega fækkað. Vísir Formaður BSRB segir fjármálaráðherra tala gegn betri vitund þegar hann heldur því fram að ríkisstarfsmönnum hafi fjölgað hraðar en starfsfólki á almennum vinnumarkaði síðustu ár. Þeim hafi þvert á móti fækkað hlutfallslega. Markmið um fækkun stöðugilda næstu ár sé vonbrigði og byggi ekki á faglegri stefnumótun. Fjármálaráðherra kynnti fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2030 í gær. Meginstefið þar er að ná fram hallalausum fjárlögum og lækka skuldir. Fram kom í kynningu Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra í gær að liður í því væri að fækka stöðugildum hjá ríkinu um eitt prósent á tímabilinu. Í kynningunni kom fram að ríkisstarfsmönnum hafi fjölgað um nítján prósent frá árinu 2019. Úr kynningu fjármálaráðherra um fjármálaáætlun. Vísir „Ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað bæði hraðar en starfsfólki á almennum vinnumarkaði og þjóðinni á undanförnum árum. Það er auðvitað ekki sjálfbært til lengri tíma," sagði Daði Már Kristófersson í gær eftir kynninguna. Ráðherra fari með rangt mál Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB segir fyrirætlanirnar vonbrigði. „Þegar málflutningurinn snýst um að fækka eigi ríkisstarfsmönnum bara til þess að fækka þeim, þá er um pólitískar kreddur að ræða en ekki faglega stefnumótun stjórnvalda. Því er haldið fram að ríkisstarfsmönnum hafi fjölgað undanfarin ár. Þetta er söngur sem sérhagsmunaöfl hafa sungið lengi. Bæði fjármálaráðuneytið og BSRB hafa hins vegar ítrekað bent á að ríkisstarfsmönnu hefur ekki fjölgað sem hlutfall af fólki á vinnumarkaði," segir Sonja. Sonja segir að opinberum starfsmönnum hafi þvert ofan í það sem ráðherrann heldur fram fækkað hlutfallslega frá árinu 2019. Við erum með það alveg skýrt að ef við horfum bara á tímapunktinn frá 2019 til dagsins í dag þá hefur ríkisstarfsmönnum fækkað hlutfallslega," segir Sonja og bætir við að fjármálaráðherra hafi fengið þær upplýsingar til sín um miðjan mars. Samantekt á fjölda ríkisstarfsmanna á vinnumarkaði frá BSRB.Vísir Sonja veltir fyrir sér hvort ráðherra hafi talað gegn betri vitund í gær . „Þegar ríkisstjórnin hefur sett það á oddinn að auðvelda uppsagnir á ríkisstarfsmönnum vakna spurningar um hvort það sé verið að setja fram tölur um fjölgun starfsmanna gegn betri vitund," segir Sonja.