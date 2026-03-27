Þórsarar sækja norskan framherja Ágúst Orri Arnarson skrifar 27. mars 2026 12:19 Sebastian Haugland hefur alla tíð spilað í heimalandinu en flytur nú til Akureyrar. Þór Akureyri hefur fengið norska framherjann Sebastian Haugland til félagsins. Haugland kemur til Þórs frá norska B-deildarliðinu Hodd. Þar var Haugland markahæsti leikmaður liðsins á síðustu leiktíð þegar hann skoraði átta mörk í sautján leikjum. Árið áður skoraði Haugland átta mörk í fjórtán leikjum í sömu deild en þá fyrir Asane. „Við bjóðum Sebastian Haugland velkominn í Þorpið og hlökkum til að fylgjast með honum í baráttunni í sumar," segir í tilkynningu Þórs. Þórsarar eru nýliðar í Bestu deildinni í sumar og hafa styrkt hópinn ágætlega milli tímabila. Meðal þeirra sem hafa komið til Þórs eru Atli Sigurjónsson, Ágúst Eðvald Hlynsson og Bjarni Guðjón Brynjólfsson. Þór mætir Val á útivelli í fyrstu umferð Bestu deildarinnar, þann 12. apríl. Besta deild karla Þór Akureyri