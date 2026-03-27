Sveinn Margeir með KA í allt sumar Sindri Sverrisson skrifar 27. mars 2026 12:25 Sveinn Margeir Hauksson varð bikarmeistari með KA árið 2024 en missti reyndar af úrslitaleiknum vegna háskólanáms í Bandaríkjunum. Vísir/Diego Sveinn Margeir Hauksson er mættur aftur til KA, að láni frá Íslandsmeisturum Víkings út sumarið 2026. Þessi 24 ára fótboltamaður er öllum hnútum kunnugur hjá KA eftir að hafa spilað í gulu treyjunni frá því að hann kom frá Dalvík sumarið 2019. Sveinn var orðinn lykilmaður hjá KA og skoraði fjögur mörk í 15 leikjum í Bestu deildinni bikarmeistaratímabilið 2024, áður en hann fór til Bandaríkjanna vegna meistaranáms í fjármálaverkfræði. Um veturinn gekk hann svo í raðir Víkings. Velkominn aftur í KA, Sveinn Margeir Hauksson! 💛💙 #LifiFyrirKA https://t.co/90dBSgtnej pic.twitter.com/FWoEKhVp9p— KA (@KAakureyri) March 27, 2026 Sveinn glímdi hins vegar við erfið hnémeiðsli á síðasta ári og náði ekkert að spila með Víkingum en hann tók þó þátt í æfingaleik með liðinu á dögunum. Vonir eru því bundnar við að hann finni sitt fyrra form á Akureyri, eftir að hafa sömuleiðis útskrifast frá UCLA-háskólanum í janúar. KA-menn hafa verið duglegir að styrkja lið sitt að undanförnu og fyrir tveimur vikum tilkynntu þeir um komu Danijels Djuric og hins sænska Samuels Kroon. Fyrsti leikur KA í Bestu deildinni er 12. apríl þegar liðið tekur á móti Stjörnunni.