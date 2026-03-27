Sveinn Margeir með KA í allt sumar

Sindri Sverrisson skrifar
Sveinn Margeir Hauksson varð bikarmeistari með KA árið 2024 en missti reyndar af úrslitaleiknum vegna háskólanáms í Bandaríkjunum.

Sveinn Margeir Hauksson er mættur aftur til KA, að láni frá Íslandsmeisturum Víkings út sumarið 2026.

Þessi 24 ára fótboltamaður er öllum hnútum kunnugur hjá KA eftir að hafa spilað í gulu treyjunni frá því að hann kom frá Dalvík sumarið 2019.

Sveinn var orðinn lykilmaður hjá KA og skoraði fjögur mörk í 15 leikjum í Bestu deildinni bikarmeistaratímabilið 2024, áður en hann fór til Bandaríkjanna vegna meistaranáms í fjármálaverkfræði. Um veturinn gekk hann svo í raðir Víkings.

Sveinn glímdi hins vegar við erfið hnémeiðsli á síðasta ári og náði ekkert að spila með Víkingum en hann tók þó þátt í æfingaleik með liðinu á dögunum. Vonir eru því bundnar við að hann finni sitt fyrra form á Akureyri, eftir að hafa sömuleiðis útskrifast frá UCLA-háskólanum í janúar.

KA-menn hafa verið duglegir að styrkja lið sitt að undanförnu og fyrir tveimur vikum tilkynntu þeir um komu Danijels Djuric og hins sænska Samuels Kroon.

Fyrsti leikur KA í Bestu deildinni er 12. apríl þegar liðið tekur á móti Stjörnunni.

