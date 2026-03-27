Fram fær Ægi Jarl fyrir fyrsta leik Sindri Sverrisson skrifar 27. mars 2026 10:52 Ægir Jarl Jónasson lék um árabil með KR áður en hann fór til Danmerkur sumarið 2024. Vísir/Hulda Margrét Sóknarsinnaði miðjumaðurinn Ægir Jarl Jónasson gæti mögulega spilað með Fram strax í fyrsta leik tímabilsins í Bestu deildinni í fótbolta. Hann er á leið heim í íslenska boltann eftir 20 mánuði hjá AB í Danmörku. Legið hefur fyrir að Ægir væri á leið til Fram en spurningin var hvort það yrði fyrir tímabilið eða í sumar. Samkvæmt frétt Fótbolta.net í dag hefur Fram nú náð samkomulagi við AB um að fá Ægi nú þegar og er hann væntanlegur í byrjun apríl. Það þýðir að Ægir ætti að mega spila gegn ÍA í fyrstu umferð Bestu deildarinnar, 12. apríl, en samkvæmt Fótbolta.net glímir hann hins vegar við meiðsli og óvíst að hann nái fyrsta leik. Ægir hefur ekkert spilað með AB á þessu almanaksári og var aðallega í hlutverki varamanns fyrri hluta þessa tímabils. Ægir er uppalinn Fjölnismaður en lék með KR í sex tímabil áður en Jóhannes Karl Guðjónsson, núverandi þjálfari FH, fékk hann til AB. Á tímanum hjá KR lék Ægir meðal annars undir stjórn Rúnars Kristinssonar, og fögnuðu þeir Íslandsmeistaratitli saman, og nú fær Rúnar aftur að njóta krafta þessa 28 ára gamla, öfluga leikmanns.