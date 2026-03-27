Fram fær Ægi Jarl fyrir fyrsta leik

Sindri Sverrisson skrifar
Ægir Jarl Jónasson lék um árabil með KR áður en hann fór til Danmerkur sumarið 2024.
Sóknarsinnaði miðjumaðurinn Ægir Jarl Jónasson gæti mögulega spilað með Fram strax í fyrsta leik tímabilsins í Bestu deildinni í fótbolta. Hann er á leið heim í íslenska boltann eftir 20 mánuði hjá AB í Danmörku.

Legið hefur fyrir að Ægir væri á leið til Fram en spurningin var hvort það yrði fyrir tímabilið eða í sumar.

Samkvæmt frétt Fótbolta.net í dag hefur Fram nú náð samkomulagi við AB um að fá Ægi nú þegar og er hann væntanlegur í byrjun apríl.

Það þýðir að Ægir ætti að mega spila gegn ÍA í fyrstu umferð Bestu deildarinnar, 12. apríl, en samkvæmt Fótbolta.net glímir hann hins vegar við meiðsli og óvíst að hann nái fyrsta leik. 

Ægir hefur ekkert spilað með AB á þessu almanaksári og var aðallega í hlutverki varamanns fyrri hluta þessa tímabils.

Ægir er uppalinn Fjölnismaður en lék með KR í sex tímabil áður en Jóhannes Karl Guðjónsson, núverandi þjálfari FH, fékk hann til AB.

Á tímanum hjá KR lék Ægir meðal annars undir stjórn Rúnars Kristinssonar, og fögnuðu þeir Íslandsmeistaratitli saman, og nú fær Rúnar aftur að njóta krafta þessa 28 ára gamla, öfluga leikmanns.

