Fótbolti

Mest niður­drepandi leikir sögunnar?

Sindri Sverrisson skrifar
Leikmenn írska landsliðsins verða sjálfsagt enn niðurbrotnir þegar þeir eiga að spila vináttulandsleik næsta þriðjudag, við niðurbrotna mótherja. Getty/Stephen McCarthy

Liðin átta sem féllu úr keppni í undanúrslitum í evrópska HM-umspilinu í gærkvöld verða núna að gera sér að góðu að spila vináttulandsleiki í stað úrslitaleiks um sæti á HM.

The Sun fjallar um þetta og segir að það sé krafa UEFA að tapliðin í undanúrslitum hverrar „umspilsleiðar“ mætist í vináttulandsleik á þriðjudaginn, þegar þau hefðu að sjálfsögðu miklu frekar viljað vera að spila úrslitaleik um að komast á HM.

Blaðið vísar í umræðu fótboltaáhugamanna um málið þar sem einn lýsir þessum vináttulandsleikjum sem þeim mest niðurdrepandi í fótboltasögunni.

Það er líklega ágætis lýsing á leikjum þar sem leikmönnum með brostna drauma, í raun enn í sárum, er ætlað að spila með í raun ekkert í húfi, í stað farseðils á stærsta svið fótboltans.

Írarnir hans Heimis Hallgrímssonar, sem féllu úr leik eftir vítakeppni gegn Tékkum í gær, munu þannig þurfa að mæta Norður-Makedóníu, sem tapaði gegn Danmörku, í vináttulandsleik á þriðjudaginn.

Eins mætast Úkraína og Albanía, Rúmenía og Slóvakía, og Norður-Írland og Wales.

Fótbolti HM 2026 í fótbolta

Tengdar fréttir

HM-ævintýrið búið hjá Heimi

HM-draumur Íra er úti eftir 4-3 tap á móti Tékkum í vítakeppni í undanúrslitum umspilsins um laus sæti á HM í fótbolta í sumar.

Nudda Heimi upp úr um­mælum hans eftir tapið sára

HM-draumur Írlands og Heimis Hallgrímssonar er úti eftir tap í vítaspyrnukeppni gegn Tékklandi í Prag í gærkvöld. Einn stærsti íþróttamiðill heims rifjaði þá upp ummæli Heimis í aðdraganda leiksins.

„Tann­læknirinn hefur fengið sinn séns og nú verður hann að fara“

Eamon Dunphy, fyrrverandi landsliðsmaður Írlands og opinber andstæðingur Heimis Hallgrímssonar hefur endanlega fengið nóg af Eyjamanninum eftir að HM draumur Íra varð að engu í gær. Hann vill að Heimir verði rekinn úr starfi landsliðsþjálfara Írlands, ekki í fyrsta skipti sem hann lætur það út úr sér. 

