Mest niðurdrepandi leikir sögunnar? Sindri Sverrisson skrifar 27. mars 2026 10:32 Leikmenn írska landsliðsins verða sjálfsagt enn niðurbrotnir þegar þeir eiga að spila vináttulandsleik næsta þriðjudag, við niðurbrotna mótherja. Getty/Stephen McCarthy Liðin átta sem féllu úr keppni í undanúrslitum í evrópska HM-umspilinu í gærkvöld verða núna að gera sér að góðu að spila vináttulandsleiki í stað úrslitaleiks um sæti á HM. The Sun fjallar um þetta og segir að það sé krafa UEFA að tapliðin í undanúrslitum hverrar „umspilsleiðar" mætist í vináttulandsleik á þriðjudaginn, þegar þau hefðu að sjálfsögðu miklu frekar viljað vera að spila úrslitaleik um að komast á HM. Blaðið vísar í umræðu fótboltaáhugamanna um málið þar sem einn lýsir þessum vináttulandsleikjum sem þeim mest niðurdrepandi í fótboltasögunni. Það er líklega ágætis lýsing á leikjum þar sem leikmönnum með brostna drauma, í raun enn í sárum, er ætlað að spila með í raun ekkert í húfi, í stað farseðils á stærsta svið fótboltans. Írarnir hans Heimis Hallgrímssonar, sem féllu úr leik eftir vítakeppni gegn Tékkum í gær, munu þannig þurfa að mæta Norður-Makedóníu, sem tapaði gegn Danmörku, í vináttulandsleik á þriðjudaginn. Eins mætast Úkraína og Albanía, Rúmenía og Slóvakía, og Norður-Írland og Wales.