Undir­skrift Trumps bætt á banda­ríska seðla

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump verður fyrsti sitjandi forseti Bandaríkjanna sem mun fá undirskrift sína á bandaríska seðla.
AP/Alex Brandon)

Undirskrift Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, verður sett á eins dals seðla í Bandaríkjunum og mögulega fleiri seðla en það þykir enn óljóst. Verður hann fyrsti forseti Bandaríkjanna til að hljóta þann heiður en nafni Trumps hefur verið bætt á hina ýmsu hluti vestanhafs að undanförnu.

Scott Bessent, fjármálaráðherra, sagði í yfirlýsingu í gær að ekki væri til öflugri leið til að viðurkenna afrek Bandaríkjanna undanfarin 250 ár og afrek Donalds Trump, samkvæmt frétt New York Times.

Í yfirlýsingunni segir Bessent að undir stjórn Trumps stefni Bandaríkin að fordæmalausum hagvexti og varandi yfirburðum gjaldeyris Bandaríkjanna, efnahagsstyrk og stöðugleika.

Nafn Bessents verður einnig á seðlinum en nöfn hans og Trumps munu koma í stað nafns mintsláttumanns Bandaríkjanna, sem heitir nú Brandon Beach. Nafn þessa embættismanns hefur verið á seðlinum í meira en hundrað ár.

Beach tekur vel í þessa breytingu og vísar til þess að Bandaríkjamenn séu nú að ganga inn í nýja „gullöld“.

Frá því hann tók aftur við embætti forseta í fyrra hefur Trump varið miklu púðri í að koma nafni sínu á sem flesta hluti og stofnanir í Bandaríkjunum, auk þess sem hann hefur reynt að setja mark sitt á Bandaríkin, Hvíta húsið og embættið með öðrum hætti.

Má þar nefna:

  • The John F. Kennedy memorial center for the performing arts, sem heitir nú „The Donald Trump and The John F. Kennedy memorial center for the performing arts.
  • Friðarstofnunina svokölluðu sem heitir nú Donald J. Trump Friðarstofnun Bandaríkjanna.
  • Nýja tegund herskipa sem eiga að bera nafn Trumps, þó að fyrsta skipið í flokknum muni heita Defiant en flokkar bera yfirleitt nafn fyrstu skipanna.
  • Trump gold card, sem eru kort sem auðugir innflytjendur geta greitt fyrir og fengið ríkisborgararétt með því.
  • TrumpRx, sem er opinber vefsíða þar sem fólk á að geta fengið ódýrari lyf.
  • Þá stendur til að nefna nýja tegund herþota X-47, eftir Donald Trump, sem er bæði 45. og 47. forseti Bandaríkjanna.
  • Trump hefur einnig viljað setja mynd af sér á og George Washington á aðgangspassa fyrir þjóðgarða í Bandaríkjunum. Engin hefð hefur verið fyrir því en passarnir hafa alltaf verið skreyttir með myndum úr þjóðgörðum.
  • Ríkisstjórn Trumps hefur einnig reynt að fá Dulles-flugvöllinn í Washington DC nefndan í höfuðið á honum. Flugvöllurinn er nefndur í höfuð Johns Foster Dulles, sem var utanríkisráðherra í forsetatíð Dwights D. Eisehhower.
  • Á hans fyrsta kjörtímabili skreytti undirskrift Trumps ávísanir sem sendar voru til allra Bandaríkjamanna vegna faraldurs Covid.

Trump hefur þar að auki viljað gera miklar breytingar á Washington DC. Hann hefur til að mynda látið rífa hluta Hvíta hússins og er að láta reisa stærðarinnar veislusal við hlið forsetahallarinnar.

Hann er einnig að láta gera miklar breytingar á Kennedy Center og hann vill einnig láta reisa stóran sigurboga í höfuðborginni, sem hann segir að verði mun fallegri en sigurboginn í París.

