Undirskrift Trumps bætt á bandaríska seðla Samúel Karl Ólason skrifar 27. mars 2026 09:36 Donald Trump verður fyrsti sitjandi forseti Bandaríkjanna sem mun fá undirskrift sína á bandaríska seðla. AP/Alex Brandon) Undirskrift Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, verður sett á eins dals seðla í Bandaríkjunum og mögulega fleiri seðla en það þykir enn óljóst. Verður hann fyrsti forseti Bandaríkjanna til að hljóta þann heiður en nafni Trumps hefur verið bætt á hina ýmsu hluti vestanhafs að undanförnu. Scott Bessent, fjármálaráðherra, sagði í yfirlýsingu í gær að ekki væri til öflugri leið til að viðurkenna afrek Bandaríkjanna undanfarin 250 ár og afrek Donalds Trump, samkvæmt frétt New York Times. Í yfirlýsingunni segir Bessent að undir stjórn Trumps stefni Bandaríkin að fordæmalausum hagvexti og varandi yfirburðum gjaldeyris Bandaríkjanna, efnahagsstyrk og stöðugleika. Nafn Bessents verður einnig á seðlinum en nöfn hans og Trumps munu koma í stað nafns mintsláttumanns Bandaríkjanna, sem heitir nú Brandon Beach. Nafn þessa embættismanns hefur verið á seðlinum í meira en hundrað ár. Beach tekur vel í þessa breytingu og vísar til þess að Bandaríkjamenn séu nú að ganga inn í nýja „gullöld“. In celebration of America’s 250th anniversary, President Donald J. Trump’s signature alongside @SecScottBessent's will soon appear on U.S. currency, marking a first in history, and symbolizes @POTUS' leadership and dedication to our great nation will carry a lasting impact.…— U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) March 26, 2026 Frá því hann tók aftur við embætti forseta í fyrra hefur Trump varið miklu púðri í að koma nafni sínu á sem flesta hluti og stofnanir í Bandaríkjunum, auk þess sem hann hefur reynt að setja mark sitt á Bandaríkin, Hvíta húsið og embættið með öðrum hætti. Má þar nefna: The John F. Kennedy memorial center for the performing arts, sem heitir nú „The Donald Trump and The John F. Kennedy memorial center for the performing arts. Friðarstofnunina svokölluðu sem heitir nú Donald J. Trump Friðarstofnun Bandaríkjanna. Nýja tegund herskipa sem eiga að bera nafn Trumps, þó að fyrsta skipið í flokknum muni heita Defiant en flokkar bera yfirleitt nafn fyrstu skipanna. Trump gold card, sem eru kort sem auðugir innflytjendur geta greitt fyrir og fengið ríkisborgararétt með því. TrumpRx, sem er opinber vefsíða þar sem fólk á að geta fengið ódýrari lyf. Þá stendur til að nefna nýja tegund herþota X-47, eftir Donald Trump, sem er bæði 45. og 47. forseti Bandaríkjanna. Trump hefur einnig viljað setja mynd af sér á og George Washington á aðgangspassa fyrir þjóðgarða í Bandaríkjunum. Engin hefð hefur verið fyrir því en passarnir hafa alltaf verið skreyttir með myndum úr þjóðgörðum. Ríkisstjórn Trumps hefur einnig reynt að fá Dulles-flugvöllinn í Washington DC nefndan í höfuðið á honum. Flugvöllurinn er nefndur í höfuð Johns Foster Dulles, sem var utanríkisráðherra í forsetatíð Dwights D. Eisehhower. Á hans fyrsta kjörtímabili skreytti undirskrift Trumps ávísanir sem sendar voru til allra Bandaríkjamanna vegna faraldurs Covid. Trump hefur þar að auki viljað gera miklar breytingar á Washington DC. Hann hefur til að mynda látið rífa hluta Hvíta hússins og er að láta reisa stærðarinnar veislusal við hlið forsetahallarinnar. Sjá einnig: Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina Hann er einnig að láta gera miklar breytingar á Kennedy Center og hann vill einnig láta reisa stóran sigurboga í höfuðborginni, sem hann segir að verði mun fallegri en sigurboginn í París. 