Flugvallarstarfsmenn á Tenerife í verk­föll yfir páskana

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Búast má við töfum á þjónustu á flugvöllunum á Tenerife yfir páskana.  EPA

Yfir 1.500 flugvallarstarfsmenn víða á Kanaríeyjum boða verkföll í kringum páskana eftir að kjaraviðræður vinnuveitenda og stéttarfélaga sigldu í strand. Verkföll á Tenerife Sur-flugvelli, sem flogið er til frá Íslandi, eru fyrirhuguð 28. og 29. mars og 2.-6. apríl. 

Samkvæmt umfjöllun Canarian Weekly eru ferðamenn varaðir við mögulegum töfum vegna verkfallanna. Starfsmenn í innritun, farangursumsjón, farþegaþjónustu og flugafgreiðslu eru meðal þeirra sem leggja niður störf umrædda daga. Verkföllin ná til beggja flugvallanna á Tenerife og flugvallanna á Gran Canaria og Lanzarote.

Miðillinn hefur eftir stéttarfélaginu Unión General de Trabajadores að um tvö samhliða verkföll sé að ræða, starfsmanna flugþjónustufyrirtækisins Groundforce annars vegar og Menzies hins vegar. Stéttarfélagið kvartar meðal annars undan vangreiddum launum, ólaunaðri yfirvinnu og illa skipulögðum vaktaplönum. 

Margt er enn óljóst í tengslum við hin boðuðu verkföll og ekki liggur fyrir hve mikil áhrif verkföllin muni hafa á umferð um flugvellina. 

Í frétt Canarias7 segir að þó að óstaðfest sé að lágmarksþjónusta verði tryggð meðan á verkföllunum stendur bendi allt til þess að svo verði, líkt og í fyrri verkföllum. Þó séu nær allar líkur á að þau muni valda töfum á starfsemi vallarins. 

Kanaríeyjar Kjaramál Spánn Páskar

