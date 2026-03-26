Dýrt að taka þátt í HM eftir ný lög Donalds Trump Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. mars 2026 23:15 Stuðningsmenn Fílabeinsstrandarinnar verða væntanlega ekki fjölmennir á HM. Getty/liewig christian Heimsmeistaramótið í fótbolta í sumar heldur áfram að vera í brennidepli hjá Donald Trump Bandaríkjaforseta. Nýtt stjórnmálafrumkvæði hans gæti komið í veg fyrir að stuðningsmenn komi til Bandaríkjanna en fyrir þá sem eiga mikinn pening er aftur á móti möguleiki. Donald Trump hefur áður kynnt til sögunnar eins konar innborgunarkerfi fyrir ferðamenn frá nokkrum löndum og listinn yfir þá sem verða fyrir áhrifum virðist ætla að lengjast. From @TheAthleticFC: World Cup fans from several nations must deposit up to $15,000 in bonds to be granted a tourist visa to enter the U.S. FIFA is privately pressing the Trump administration to make exemptions for players. https://t.co/RVkTzjskJl— The New York Times (@nytimes) March 25, 2026 Meðal annars vill stjórn Trumps að fimm lönd sem eru búin að tyggja sig inn á HM, eða Alsír, Grænhöfðaeyjar, Fílabeinsströndin, Senegal og Túnis, verði nú með á þessum lista. Þetta gæti haft mikil áhrif á HM í sumar. Að koma til Bandaríkjanna frá einu af löndunum sem verða fyrir áhrifum getur verið dýrt. Til að ferðast inn í landið gæti þurft að greiða allt að fimmtán þúsund dollara innborgun, um 1,9 milljónir íslenskra króna, að því er The Guardian greinir frá. Því má gera ráð fyrir að landslið þessara þjóða fái lítinn stuðning á leikjum sínum en samkvæmt blaðinu eru meðallaun þeirra rétt undir 530 þúsund íslenskum krónum á ári. Áhorfendastraumur á HM hefur þegar verið hamlaður vegna hás miða- og hótelverðs, sem og erfiðra og langra vegabréfsáritunarferla. Einnig er greint frá því að engar undantekningar verði gerðar fyrir leikmenn eða stjórnendur og þess vegna gætu viðkomandi sambönd verið neydd til að eyða mörgum milljónum til að koma liði sínu og starfsmönnum inn í Bandaríkin. Heimsmeistaramótið verður haldið, auk Bandaríkjanna, í Mexíkó og Kanada og hefst 11. júní. Úrslitaleikurinn verður leikinn 19. júlí. Fans from several countries participating in this summer's World Cup must deposit up to $15,000 in bond payments to be granted a tourist visa to enter the United States, while organiser FIFA is privately pressing the Trump administration to make exemptions for players.The… pic.twitter.com/TpNwftkXpP— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 25, 2026