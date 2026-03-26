Fótbolti

Dýrt að taka þátt í HM eftir ný lög Donalds Trump

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stuðningsmenn Fílabeinsstrandarinnar verða væntanlega ekki fjölmennir á HM. Getty/liewig christian

Heimsmeistaramótið í fótbolta í sumar heldur áfram að vera í brennidepli hjá Donald Trump Bandaríkjaforseta.

Nýtt stjórnmálafrumkvæði hans gæti komið í veg fyrir að stuðningsmenn komi til Bandaríkjanna en fyrir þá sem eiga mikinn pening er aftur á móti möguleiki.

Donald Trump hefur áður kynnt til sögunnar eins konar innborgunarkerfi fyrir ferðamenn frá nokkrum löndum og listinn yfir þá sem verða fyrir áhrifum virðist ætla að lengjast.

Meðal annars vill stjórn Trumps að fimm lönd sem eru búin að tyggja sig inn á HM, eða Alsír, Grænhöfðaeyjar, Fílabeinsströndin, Senegal og Túnis, verði nú með á þessum lista.

Þetta gæti haft mikil áhrif á HM í sumar.

Að koma til Bandaríkjanna frá einu af löndunum sem verða fyrir áhrifum getur verið dýrt. Til að ferðast inn í landið gæti þurft að greiða allt að fimmtán þúsund dollara innborgun, um 1,9 milljónir íslenskra króna, að því er The Guardian greinir frá.

Því má gera ráð fyrir að landslið þessara þjóða fái lítinn stuðning á leikjum sínum en samkvæmt blaðinu eru meðallaun þeirra rétt undir 530 þúsund íslenskum krónum á ári.

Áhorfendastraumur á HM hefur þegar verið hamlaður vegna hás miða- og hótelverðs, sem og erfiðra og langra vegabréfsáritunarferla.

Einnig er greint frá því að engar undantekningar verði gerðar fyrir leikmenn eða stjórnendur og þess vegna gætu viðkomandi sambönd verið neydd til að eyða mörgum milljónum til að koma liði sínu og starfsmönnum inn í Bandaríkin.

Heimsmeistaramótið verður haldið, auk Bandaríkjanna, í Mexíkó og Kanada og hefst 11. júní. Úrslitaleikurinn verður leikinn 19. júlí.

