Birnir og Matthías voru vinsælustu fyrstu eiginnöfn nýfæddra drengja á síðasta ári og Matthildur og Embla voru vinsælust á meðal nýfæddra stúlkna. Máni var vinsælasta annað eiginnafn drengja og Rós á meðal stúlkna.
Þetta kemur fram á vef Þjóðskrár sem hefur tekið saman gögn um vinsælustu nöfn nýfæddra barna á síðasta ári sem töldu 4.439.
Næst vinsælustu nöfnin meðal drengja voru Jökull og Emil en næst vinsælustu nöfnin meðal stúlkna voru Salka og Emma.
Í tilkynningu segir að ef horft sé á samanburð á milli ára megi sjá að drengjanafnið Birnir taki fyrsta sætið af Emil og Jökli.
„Hástökkvari drengja á topp 10 listanum er Stefán, sem rýkur upp frá 47. sæti í 9.–11. sæti.
Hvað stúlkurnar varðar má sjá að stúlkunafnið Matthildur tekur fyrsta sætið af Aþenu og hækkar sig um 5 sæti frá fyrra ári. Hástökkvari á topp 10 listanum er nafnið Hildur sem stekkur úr 39. sæti í sæti 8-11.“
Algengustu fyrstu eiginnöfnin á landinu má sjá hér að neðan og er röðun nafna lítillega breytt á milli ára. Með algengustu fyrstu eiginnöfnin er átt við alla núlifandi Íslendinga búsetta hér á landi. Fjöldatölur miðast við 23. mars 2026.