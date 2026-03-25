Mette Frederiksen, formaður Sósíaldemókrata í Danmörku, hefur fengið umboð frá danska konunginum til að ganga til ríkisstjórnarviðræðna.
Danska ríkisútvarpið greinir frá en þau hafa eftir tilkynningu frá konunginum. Niðurstaðan var sú að flestir völdu Mette Frederiksen, sem gegndi embætti forsætisráðherra síðasta kjörtímabilið.
Flokkur Frederiksen hlaut flest atkvæði í kosningunum en í kjölfar þeirra fara formenn allra flokkanna á fund konungs og velja þann sem þeir vilja að fari með umboðið.
„Það er nokkuð fast í þessum blokkum. Yfirleitt benda forystumenn ekki á sjálfa sig nema þeir hafi stuðning annarra flokka og þeir benda óhikað á leiðtoga blokkarinnar þvert yfir flokka sem er svolítið öðruvísi en gerist hér hjá okkur,“ sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Alls voru 84 sem völdu Frederiksen, þingmenn Sósíaldemókrata, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet. Það eru allt flokkarnir sem mynda rauðu blokkina.
74 völdu Troels Lund Poulsen, leiðtoga Venstre, en það voru fulltrúar Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, De Konservative og Danmarksdemokraterne. Allir flokkarnir mynda bláu blokkina.
Er spekúlantar spáðu í spilin var ljóst að atkvæði flokks Lars Løkke Rasmussen, leiðtoga Moderaterne, myndu skipta sköpum. Þau fjórtán atkvæði sem flokkurinn hlaut fóru öll til Rasmussen sjálfs.
Í ríkisstjórn síðasta kjörtímabils var Frederiksen forsætisráðherra og með Sósíaldemókrötum voru Moderaterne og Venstre. Poulsen hefur þegar gefið út að honum hugnist ekki áframhaldandi ríkisstjórnarsamtarf með flokki Frederiksen.