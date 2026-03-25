Breska lögreglan handtók tvo karlmenn í tengslum við íkveikju í fjórum sjúkrabílum á vegum góðgerðasamtaka gyðinga í London. Yfirvöld rannsaka íkveikjurnar sem hatursglæp gegn gyðingum.
Mennirnir tveir eru sagðir á fimmtugsaldri. Þeir eru grunaðir um að hafa stefnt lífi og limum fólks í hættu. Þeir voru færðir til yfirheyrslu á lögreglustöð í London, að sögn AP-fréttastofunnar.
Kveikt var í sjúkrabílum í Golders Green-hverfi London á mánudagsmorgun. Stórt samfélag gyðinga býr í hverfinu. Súrefniskútar í bílunum sprungu þegar eldur komst að þeim og brotnuðu rúður í nærliggjandi húsum fyrir vikið.
Lögreglan hefur ekki lýst íkveikjunum sem hryðjuverkum en hefur sagt að hún rannsaki mögulega aðild hópa sem tengjast mögulega Íran sem hafa lýst yfir ábyrgð.
Helen Flanagan, yfirmaður hryðjuverkavarnadeildar lögreglunnar í London, segir handtökurnar marka tímamót í rannsókninni. Upptökur úr öryggismyndavélum bendi þó til að þrír einstaklingar hafi verið viðriðnir íkveikjurnar.