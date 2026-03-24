Haaland keypti 17 milljóna króna Heimskringlu og gaf heimabænum Agnar Már Másson skrifar 24. mars 2026 20:09 „Ég hef aldrei veið neinn lestrarhestur," segir Haaland. Um er að ræða sérstaka þýðingu af Heimskringlu frá 1594. Norski knattspyrnumaðurinn Erling Haaland, stjörnuleikmaður Manchester City, keypti sérstaka útgáfu af Heimskringlu Snorra Sturlusonar á 1,3 milljónir norskra króna og gaf bókasafninu í heimabænum sínum eintakið. Bókin er sú dýrasta sem selst hefur í Noregi. Það rataði í norsku blöðin í desember þegar bók seldist á 1,3 milljónir norskra króna (17 milljónir íslenskra króna) við uppboð úr safni viðskiptajöfursins Johans Fredrik Odfjell. Finansavisen greindi frá því á sínum tíma að engin norsk bók hefði selst svo dýru verði. Enn hefur ekki legið fyrir hver keypti ritið, fyrr en nú. Norskir fjölmiðlar, fyrst Stavanger Aftenbladet, greindu nefnilega frá því í morgun að Haaland hefði keypt bókina og gefið hana bókasafninu á sínum heimaslóðum, en hann er alinn upp í Bryne í sveitarfélaginu Time. Útgáfa Matti Størssøns af Heimskringlu er sú dýrasta sem til er í einkaeigu.hSveitarfélagið Time Um var að ræða sérstaka norsk-danska þýðingu af Heimskringlu Snorra Sturlusonar sem gefin var út árið 1594. Í Heimskringlu eru ættir Noregskonunga raktar alla leið til Óðins og sagt af sögu konungsætta alveg fram til 12. aldar. Upprunalegur titill Heimskringlu er fallinn í gleymskunnar dá – elsta dæmi um titilinn „Heimskringlu" er frá 17. öld – en í útgáfunni sem hér um ræðir nefnist ritið „Sögur og afrek Noregskonunga fram að tíð hins unga Hákons konungar, sem lést Herrans ár 1263." Þetta er raunar útdráttur úr Heimskringlu þýddur á dönsku af Mattis Størssøn í Björgvin í Noregi um miðja 16. öld en prentaður í Kaupmannahöfn árið 1594. Jens Mortensen, fyrrverandi rektor í Herlufsholm, annaðist útgáfuna að undirlagi Arild Hvitfeldt. Sveitarfélagið Time í Noregi greinir nú frá því í fréttatilkynningu að Haaland hafi keypt bókina ásamt föður sínum, Alfie Haaland, sem einnig var knattspyrnumaður. Nánar tiltekið er það bókasafnið í Time sem fær eintakið gegn því skilyrði að það sé ávallt aðgengilegt á almenningsbókasafninu. Haaland og sveitarstjóri Time heilsast með olnbogunum.Time „Ég hef aldrei verið neinn lestrarhestur, en ég vil að bókin liggi alltaf opin svo að hægt sé að lesa um þá sem komu frá mínum heimaslóðum, frá Bryne og Jæren," er haft eftir Haaland í tilkynningu. „Þá er auðveldara að fá löngun til þess að lesa þegar maður getur samsamað sig með þeim sem skrifað er um." Þá segir í Stavanger Aftenbladet að Haaland hafi enn fremur boðað til sérstakrar keppni vegna gjafarinnar.