Ítalskir kjósendur höfnuðu með afgerandi hætti breytingum á dómskerfi landsins sem ríkisstjórn Giorgiu Meloni forsætisráðherra vildi gera í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. Úrslitin eru sögð veita stjórnarandstöðunni byr undir báða vængi.
Hægrimenn á Ítalíu hafa um árabil haldið því fram að réttarkerfið hallist til vinstri og að pólitík ráði för í því, sérstaklega eftir herör sem saksóknarar skáru upp gegn spillingu í stjórnmálum á 10. áratug síðustu aldar. Dómsmálaráðherra í ríkisstjórn Meloni líkti saksóknurum landsins við „hliðstæðu mafíunnar“.
Meloni hugðist breyta þessu og lagði til umbætur á umsjón og eftirliti með dómurum og saksóknurum. Stjórnarandstaðan gagnrýndi tillögurnar harðlega og sögðu þær tilraun ríkisstjórnarinnar til þess að veikja sjálfstæðis dómsvaldsins og auka völd sín.
Þegar atkvæði voru greidd um tillögurnar í gær sögðu 54 prósent kjósenda nei. Kjörsókn var meiri en búist hafði verið við og slagaði upp í sextíu prósent. Evrópska blaðið Politico segir það til merkis um að þjóðaratkvæðagreiðslan hafi snúist upp í nokkurs konar vantrauststillögu á stjórn Meloni.
Úrslitin eru sögð gefa stjórnarandstöðunni nýja von um að hún geti fellt Meloni í þingkosningum sem ættu að fara fram á næsta ári. Meloni hefur fram að þessu virst ósnertanleg en stjórn hennar hefur einkennst af stöðugleika sem lengi hefur verið hörgull á í ítölskum stjórnmálum.
Meloni viðurkenndi að hún væri bitur yfir því að hafa misst af tækifæri til þess að breyta dómskerfinu. Hún ætlaði þó að halda ótrauð áfram.
„Ítalir hafa tekið ákvörðun og við munum virða hana,“ sagði forsætisráðherrann eftir að úrslitin urðu ljós.