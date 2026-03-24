Gullsmiðurinn Guðbjörg Kr. Ingvarsdóttir rekur ásamt fjölskyldu sinni skartgripaverslunina Aurum að Bankastræti. Þau ferðuðust öll saman til London fyrr á árinu og unnu þar til virtra verðlauna.
Búðin hefur fyrir löngu fest sig í sess sem ein virtasta skartgripaverslun Íslands en Aurum hlaut nýverið hin virtu ævistarfsverðlaun eða Lifetime Achievement Award 2026 í Bretlandi. Er þetta í fyrsta sinn sem íslenskt skartgripafyrirtæki hlýtur slík verðlaun.
Verðlaunin voru hluti af bresku brúðkaups- og brúðkaupsferðar verðlaunum eða UK Wedding & Honeymoon Awards, sem haldin eru hátíðleg í London á ári hverju.
Þau eru veitt einstaklingum og fyrirtækjum innan brúðkaups- og ferðageirans sem hafa skarað fram úr og lagt mikið af mörkum til listgreinarinnar.
Guðbjörg og eiginmaður hennar Karl Jóhann Jóhannsson fóru út með dætrum sínum þremur og voru þau í skýjunum með viðurkenninguna.
Hjónin settu vörumerkið á laggirnar árið 1999 og hefur Guðbjörg hannað skart fyrir stórstjörnur á borð við Katy Perry.
„Að hljóta þessi heiðursverðlaun er sérstaklega stór viðurkenning fyrir Aurum, sem hefur í áratugi lagt áherslu á vandað handverk, tímalausa hönnun og persónulega nálgun við viðskiptavini sína,“ segir Guðbjörg og bætir við:
„Þessi viðurkenning er okkur afar dýrmæt og táknar mikla viðurkenningu á þeirri ástríðu og vinnu sem hefur verið lögð í Aurum í gegnum árin.
Við höfum alltaf haft það að leiðarljósi að skapa skart sem hefur merkingu og endist kynslóðum. Að fá þessa viðurkenningu á alþjóðlegum vettvangi er bæði heiður og hvatning til að halda áfram á sömu braut.“
Kvöldið var vægast sagt ógleymanlegt hjá fjölskyldunni.
„Það var ótrúleg upplifun að fá að standa á sviðinu í London og taka við þessum verðlaunum.
Fyrir okkur sem fjölskyldufyrirtæki er þetta ekki aðeins viðurkenning á starfi okkar heldur líka á öllum þeim viðskiptavinum sem hafa treyst okkur til þess að skapa skart fyrir sín stærstu augnablik,“ segir Guðbjörg að lokum.