Tíska og hönnun

Guð­björg hlaut heiðurs­verð­laun í London

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Aurum fjölskyldan lukkuleg í London. Karlotta Kara Karlsdóttir, Karl Jóhann Jóhannsson, Ingibjörg Æsa, Guðbjörg Kr Ingvarsdóttir og Ásgerður Diljá Karlsdóttir. Aðsend

Gullsmiðurinn Guðbjörg Kr. Ingvarsdóttir rekur ásamt fjölskyldu sinni skartgripaverslunina Aurum að Bankastræti. Þau ferðuðust öll saman til London fyrr á árinu og unnu þar til virtra verðlauna.

Búðin hefur fyrir löngu fest sig í sess sem ein virtasta skartgripaverslun Íslands en Aurum hlaut nýverið hin virtu ævistarfsverðlaun eða Lifetime Achievement Award 2026 í Bretlandi. Er þetta í fyrsta sinn sem íslenskt skartgripafyrirtæki hlýtur slík verðlaun.

Verðlaunin voru hluti af bresku brúðkaups- og brúðkaupsferðar verðlaunum eða UK Wedding & Honeymoon Awards, sem haldin eru hátíðleg í London á ári hverju. 

Þau eru veitt einstaklingum og fyrirtækjum innan brúðkaups- og ferðageirans sem hafa skarað fram úr og lagt mikið af mörkum til listgreinarinnar.

Guðbjörg og eiginmaður hennar Karl Jóhann Jóhannsson fóru út með dætrum sínum þremur og voru þau í skýjunum með viðurkenninguna. 

Hjónin settu vörumerkið á laggirnar árið 1999 og hefur Guðbjörg hannað skart fyrir stórstjörnur á borð við Katy Perry. 

„Að hljóta þessi heiðursverðlaun er sérstaklega stór viðurkenning fyrir Aurum, sem hefur í áratugi lagt áherslu á vandað handverk, tímalausa hönnun og persónulega nálgun við viðskiptavini sína,“ segir Guðbjörg og bætir við:

„Þessi viðurkenning er okkur afar dýrmæt og táknar mikla viðurkenningu á þeirri ástríðu og vinnu sem hefur verið lögð í Aurum í gegnum árin. 

Við höfum alltaf haft það að leiðarljósi að skapa skart sem hefur merkingu og endist kynslóðum. Að fá þessa viðurkenningu á alþjóðlegum vettvangi er bæði heiður og hvatning til að halda áfram á sömu braut.“

Glæsileg fjölskylda. Karlotta Kara Karlsdóttir, Karl Jóhann Jóhannsson, Ingibjörg Æsa, Guðbjörg Kr Ingvarsdóttir og Ásgerður Diljá Karlsdóttir.Aðsend

Kvöldið var vægast sagt ógleymanlegt hjá fjölskyldunni. 

„Það var ótrúleg upplifun að fá að standa á sviðinu í London og taka við þessum verðlaunum. 

Fyrir okkur sem fjölskyldufyrirtæki er þetta ekki aðeins viðurkenning á starfi okkar heldur líka á öllum þeim viðskiptavinum sem hafa treyst okkur til þess að skapa skart fyrir sín stærstu augnablik,“ segir Guðbjörg að lokum. 

Verðlaunagripurinn.Aðsend
Guðbjörg glæsileg á athöfninni.Aðsend
