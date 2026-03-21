Sjáðu mörkin og vítadómana sem United-menn eru æfir yfir

Valur Páll Eiríksson skrifar
United-menn voru ekkert sérlega glaðir með dómara leiksins. Warren Little/Getty Images

Bournemouth og Manchester United gerðu 2-2 jafntefli í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. United-menn eru æfir eftir að hafa ekki fengið vítaspyrnu í leiknum sem hefði getað ráðið úrslitum.

United komst tvisvar yfir í leiknum en lék lokakaflann manni færri eftir brottrekstur Harry Maguire. Liðið komst yfir úr vítaspyrnu Bruno Fernandes á 61. mínútu.

Skömmu síðar virtist brotið á Amad Diallo innan teigs en ekkert dæmt. Bournemouth þeyttist upp í sókn og jafnaði 1-1 í kjölfarið, sex mínútum eftir fyrra mark United.

United komst aftur yfir þökk sé sjálfsmarki James Hill en Bournemouth fékk víti sem Eli Junior Kroupi skoraði úr til að veita suðurstrendingum stig.

Mörkin, vítadómana og atvikið umdeilda þar sem víti var ekki dæmt má sjá í spilaranum.

