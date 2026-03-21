Sjáðu mörkin og vítadómana sem United-menn eru æfir yfir

Bournemouth og Manchester United gerðu 2-2 jafntefli í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. United-menn eru æfir eftir að hafa ekki fengið vítaspyrnu í leiknum sem hefði getað ráðið úrslitum.
United komst tvisvar yfir í leiknum en lék lokakaflann manni færri eftir brottrekstur Harry Maguire. Liðið komst yfir úr vítaspyrnu Bruno Fernandes á 61. mínútu.
Skömmu síðar virtist brotið á Amad Diallo innan teigs en ekkert dæmt. Bournemouth þeyttist upp í sókn og jafnaði 1-1 í kjölfarið, sex mínútum eftir fyrra mark United.
United komst aftur yfir þökk sé sjálfsmarki James Hill en Bournemouth fékk víti sem Eli Junior Kroupi skoraði úr til að veita suðurstrendingum stig.
