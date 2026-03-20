Franski sjóherinn stöðvaði olíuflutningaskip sem talið er hluti af svonefndum skuggaflota Rússa á Miðjarðarhafi í dag. Þetta er annað olíuflutningaskipið sem Frakkar stöðva á þessum forsendum á þessu ári.
Emmanuel Macron, forseti Frakklands, fullyrti að olíuflutningaskipið Deyna sem Frakkar stöðvuðu með aðstoð Breta væri hluti af rússneska skuggaflotanum. Það er floti skipa sem Rússar nota til þess að komast í kringum viðskiptaþvinganir vestrænna ríkja, til njósna og skemmdarverka í Evrópu.
„Stríðið í Íran dregur stuðning Frakklands ekki frá Úkraínu þar sem árásarstríð Rússlands geisar áfram,“ skrifað Macron í samfélagsmiðlafærslu.
Frakkar stöðvuðu olíuflutningaskipið Grinch á Miðjarðarhafi undan ströndum Spánar í janúar en það var einnig talið hluti af skuggaflotanum.
Grinch var fyrsta meinta skuggafleyið sem Evrópuríki stöðvaði á hafi úti. Áður höfðu ítölsk yfirvöld heft för skuggaskips með farm frá Rússland í ítalskri höfn.